La hermandad del Rosario estrena su nueva identidad corporativa

Álvaro de la Torre Araus Granada Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:16 Comenta Compartir

El escudo de una hermandad no es solo un logotipo; es mucho más que eso. Representa la conexión entre los hermanos y la institución, así como una insignia cargada de emociones, lazos y sentimientos colectivos. En su esencia, el escudo simboliza la identidad y los valores compartidos por aquellos que forman parte de la comunidad.

Históricamente, muchos de estos escudos se han inspirado en los diseños de los escudos de armas utilizados en la antigüedad para distinguir linajes, ciudades o personas. La heráldica, como ciencia que estudia el significado de las imágenes y figuras en los escudos, aporta un contexto de riqueza cultural y simbólica. Sin embargo, a medida que avanza la comunicación digital, el diseño de los escudos debe adaptarse a las demandas contemporáneas.

Las actuales tendencias y necesidades visuales exigen simplificación. Esto implica la eliminación de elementos visualmente complejos, la reducción del número de colores y el suavizado de formas y contornos. Adaptarse a la sociedad digital es crucial, pues se busca que la presencia gráfica de una hermandad sea armónica para seguir trasladando y comunicando los valores de siempre. El objetivo es mejorar la información y facilitar la evangelización en el ámbito digital, garantizando así la continuidad de los valores tradicionales en un entorno moderno. Instituciones como la a Casa de Windsor o hasta la Casa Blanca han pasado por este proceso. Por supuesto en nuestro país desde la mayoría de Comunidades Autónomas hasta la Casa Real, Correos o muchas de las diócesis de España, una de ellas la de Granada. Y como ejemplo de todo este proceso el Vaticano y su actualización gráfica ya iniciada con Francisco. Las cofradías de la Macarena y Esperanza de Triana fueron pioneras en estas acciones.

Vía Crucis y Real Federación pioneras en Granada

En el ámbito cofrade granadino, la actualización de las identidades visuales se están empezando a dar atendiendo a las bases de la Comunicación Corporativa e Institucional actual. La reformulación del escudo de la Real Federación de Cofradías y el logotipo de su Centenario realizados por el arquitecto Luis Eduardo Iañez García son ejemplos destacados de esta evolución. La hermandad del Vía Crucis en esta materia también ha sido decana con una identidad visual perfecta ejecutada por JMoraglez que realzó el escudo, siguiendo el diseño realizado por Salvador Garzón.

En granada uno de los mejores ejemplos de la evolución de estos escudos se da en el ámbito religioso pero no cofrade. Hablamos de todo el trabajó de identidad de los monumentos del Arzobispado. Las sencillas pero perfectas y armónicas representaciones gráficas de la identidad corporativa de la Catedral, Cartuja, Capilla Real, Abadía, San Jerónimo y San Nicolás muestras a la perfección los trazos que exige la presencia digital de instituciones centenarias.

Nueva identidad gráfica de Tres Caídas y Rosario

Ayer, la hermandad del Rosario en sus Misterios Dolorosos presentó su nueva identidad corporativa de la mano del diseñador multidisciplinar Criss Sánchez. Este proyecto busca respetar la herencia existente mientras realiza un exhaustivo trabajo de revisión de las imágenes que han representado a la hermandad a lo largo de sus casi cien años de historia. El resultado es una identidad innovadora que fusiona tradición y modernidad, adaptando su expresión a nuevas formas de comunicación y evangelización para el siglo XXI.

La iconografía adoptada presenta líneas limpias que actualizan elementos barrocos, utilizando una paleta cromática que refleja la esencia diaria de la hermandad. Aunque muchos escudos de cofradías tienen raíces heráldicas, los diseños actuales deben adaptarse a las demandas de la comunicación digital, simplificando elementos complejos, reduciendo colores y suavizando contornos.

Temas

Granada

Evolución