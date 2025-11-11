La hermandad de la Aurora impulsa nuevos proyectos de patrimonio y recupera la figura de San Pedro

La Aurora vive días de ilusión. De los que se comentan en los encuentros entre amigos, se murmuran en las tertulias cofrades y se guardan ... en el corazón de los hermanos. El pasado viernes, la corporación de Santa María de la Aurora y San Miguel celebró cabildo. Asistencia notable, -la iglesia llenó su aforo-. Ambiente sereno. Y un mensaje claro: la hermandad camina unida y con proyecto.

Lo más comentado, sin duda, fue la vuelta de San Pedro Apóstol al paso de misterio de Nuestro Padre Jesús del Perdón. Una imagen que existió. Que formó parte del conjunto. Que muchos recuerdan en fotografías antiguas y que vuelve ahora como gesto de fidelidad a la memoria de la hermandad. La nueva talla será obra de Alberto Fernández Barrilao, imaginero y hermano. Diseñador del misterio. Y conocedor del lenguaje plástico y espiritual de la corporación. No es una incorporación: es un regreso a casa.

En el ámbito del palio, la hermandad confirmó que las bambalinas nuevas estarán concluidas de cara a la próxima Semana Santa, pero la presentación oficial se reserva para septiembre de 2026, en un acto donde también se firmará el contrato para la ejecución del nuevo techo de palio, que llevará la firma del bordador Manuel Solano, con finalización prevista para 2029.

El Señor del Perdón estrenará nuevas ataduras, obra de Sergio Guzmán, que podrán contemplarse en la exposición Kerygma con motivo del I Centenario de la Federación. A ello se suma la donación de un nimbo inspirado en el que antiguamente portaba la imagen. Gestos que miran hacia atrás para avanzar con sentido.

El cabildo aprobó, además, el inicio de los trámites para la realización de un nuevo guion corporativo, así como la reestructuración y enriquecimiento de la saya de difuntos, que llevará diseño de Martínez Hurtado. Dos proyectos que hablan de identidad, de solemnidad y de memoria bordada en hilo y en historia.

Todo encaja en una misma línea: recuperar lo que fue para fortalecer lo que es. Una hermandad que vuelve a sus raíces, que se mira en la tradición de Granada y que quiere seguir creciendo desde la sobriedad, la elegancia y la fe. La Aurora está en movimiento. Y cuando la Aurora se mueve, Granada mira. Porque hay cosas que no hacen ruido… pero suenan.