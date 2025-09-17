La hermandad de la Alhambra celebrará todo lo vivido durante el XXV Aniversario de la Coronación La cofradía ultima estos días un acto para extender su más sincero agradecimiento a todas las hermandades, bandas, agrupaciones musicales, así como a las autoridades eclesiásticas, civiles y militares, que han brindado su apoyo en la celebración de este significativo acontecimiento

Álvaro de la Torre Araus Granada Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:27 Comenta Compartir

La famosa frase de Gabriel García Márquez, «No llores porque ya se terminó, sonríe porque sucedió», nos recuerda la importancia de valorar las experiencias vividas. Al concluir un gran acontecimiento, celebrar todo lo vivido y compartirlo con todos los que lo han hecho posible es la mejor manera de cerrar un ciclo. Este principio ha cobrado especial relevancia en el contexto del XXV Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de las Angustias de Santa María de la Alhambra.

La hermandad de Santa María de la Alhambra ultima estos días un acto para extender su más sincero agradecimiento a todas las hermandades, bandas, agrupaciones musicales, así como a las autoridades eclesiásticas, civiles y militares, que han brindado su apoyo en la celebración de este significativo aniversario. La culminación de estas celebraciones se llevará a cabo con una recepción en la Casa de Hermandad este viernes, 19 de septiembre, donde se destacará la importancia de la unión y colaboración entre todos los involucrados.

Granada se vistió de gala para rendir homenaje a una Imagen que ocupa un lugar destacado. Santa María de la Alhambra no solo representa un símbolo de devoción, sino también un pilar fundamental en la rica tradición de la Semana Santa granadina. Su coronación canónica, celebrada hace 25 años, ha dejado una huella imborrable en la historia de la ciudad y en la vida espiritual de todos sus fieles y devotos.

Las diversas actividades organizadas en honor a la Virgen reunieron a multitudes, quienes paerticiparon con fervor y devoción. Todos los actos vividos durante esta conmemoración no sólo han celebrado a la Sagrada Titular, sino que también han actuado como un recordatorio del profundo arraigo que ha tenido y tiene, entre los granadinos, la Virgen a lo largo de los años.