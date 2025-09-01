Granada toca las campanas por el septiembre de su Patrona Esta tarde, tras la celebración de los cultos tradicionales, se presentará el Cartel de la Ofrenda Floral y Solidaria de este año. Esta obra ha sido elaborada por el artista utrerano Jesús Medina Cózar

Álvaro de la Torre Araus Granada Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:58 | Actualizado 14:50h. Comenta Compartir

Con el repique de campanas en la tarde de ayer, se dio inicio a un mes muy especial para los granadinos: el dedicado a la Virgen de las Angustias, patrona y madre de Granada. Este emotivo momento fue compartido por un centenar de fieles, devotos, cofrades, hermanos mayores de varias hermandades, representantes de los medios de comunicación y miembros de la Junta de Gobierno de la hermandad patronal, quienes vivieron intensamente los 15 minutos que resonaron las campanas de las torres de la Basílica.

Desde hoy, 1 de septiembre, y hasta el 30 de este mes, tendrán lugar una serie de cultos matutinos y vespertinos en honor a la Virgen, organizados por diversas entidades, corporaciones y organismos de la ciudad. En la jornada inaugural, han participado la Subdelegación del Gobierno, el Coronel Jefe de la Guardia Civil y el Jefe Superior de Policía de Granada, quienes han rendido homenaje a la patrona de la Archidiócesis.

La tarde de este lunes será especialmente significativa, ya que tras la celebración de los cultos tradicionales, se presentará el Cartel de la Ofrenda Floral y Solidaria de este año. Esta obra ha sido elaborada por el artista utrerano Jesús Medina Cózar y la presentación estará a cargo del Decano del Cuerpo de Caballeros Horquilleros, Jesús Miguel Vázquez Montoya.

Durante todo el mes de septiembre, se desarrollarán estos cultos que incluirán ofrendas florales y Eucaristías, cada una oficiada por un sacerdote diocesano, resaltando así la devoción y tradición que caracterizan a Granada en torno a su Virgen de las Angustias.