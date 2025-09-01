Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un centenar de fieles, devotos, cofrades y miembros de la Junta de Gobierno de la hermandad patronal vivieron el emotivo repique IDEAL

Granada toca las campanas por el septiembre de su Patrona

Esta tarde, tras la celebración de los cultos tradicionales, se presentará el Cartel de la Ofrenda Floral y Solidaria de este año. Esta obra ha sido elaborada por el artista utrerano Jesús Medina Cózar

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:58

Con el repique de campanas en la tarde de ayer, se dio inicio a un mes muy especial para los granadinos: el dedicado a la Virgen de las Angustias, patrona y madre de Granada. Este emotivo momento fue compartido por un centenar de fieles, devotos, cofrades, hermanos mayores de varias hermandades, representantes de los medios de comunicación y miembros de la Junta de Gobierno de la hermandad patronal, quienes vivieron intensamente los 15 minutos que resonaron las campanas de las torres de la Basílica.

Desde hoy, 1 de septiembre, y hasta el 30 de este mes, tendrán lugar una serie de cultos matutinos y vespertinos en honor a la Virgen, organizados por diversas entidades, corporaciones y organismos de la ciudad. En la jornada inaugural, han participado la Subdelegación del Gobierno, el Coronel Jefe de la Guardia Civil y el Jefe Superior de Policía de Granada, quienes han rendido homenaje a la patrona de la Archidiócesis.

La tarde de este lunes será especialmente significativa, ya que tras la celebración de los cultos tradicionales, se presentará el Cartel de la Ofrenda Floral y Solidaria de este año. Esta obra ha sido elaborada por el artista utrerano Jesús Medina Cózar y la presentación estará a cargo del Decano del Cuerpo de Caballeros Horquilleros, Jesús Miguel Vázquez Montoya.

Durante todo el mes de septiembre, se desarrollarán estos cultos que incluirán ofrendas florales y Eucaristías, cada una oficiada por un sacerdote diocesano, resaltando así la devoción y tradición que caracterizan a Granada en torno a su Virgen de las Angustias.

Te puede interesar

