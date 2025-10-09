Granada tiene una nueva hermandad El Arzobispo decreta la erección canónica de la hermandad del Rosario de Nuestra Señora de la Granada y Niño Jesús de los Reyes

Álvaro de la Torre Araus Jueves, 9 de octubre 2025

Desde ayer, Granada cuenta con una nueva hermandad dedicada a la gloria, conocida como la hermandad del Santo Rosario de Nuestra Señora de la Granada y Niño Jesús de los Reyes. La erección canónica de esta hermandad se ha llevado a cabo en la parroquia de San Isidro Labrador, mediante un decreto firmado por el prelado granadino, monseñor Gil Tamayo. Este importante acontecimiento marca un hito en la vida espiritual de todos los hermanos y fieles de esta corporación, dado que los nuevos estatutos de la hermandad entraron en vigor de inmediato, siendo entregados a sus miembros en la misma jornada.

En el decreto, además de especificar la reforma estatutaria, se exhorta a todos los integrantes de la nueva hermandad a trabajar en pro de la integridad y las buenas costumbres. Se hace un llamado al espíritu de conversión personal y a una vida cristiana más profunda entre los miembros, con el objetivo de fomentar el culto público y llevar a cabo iniciativas que promuevan la evangelización. La tarea es clara: inspirar a los católicos a asumir activos compromisos apostólicos y sociales, tanto en el ámbito familiar como profesional, contribuyendo así a la pastoral diocesana y parroquial.

En 2012, un grupo de jóvenes decidieron revitalizar la devoción a la Virgen de la Granada constituyendo una asociación privada dentro de la Iglesia. Esta iniciativa tenía como objetivo recuperar el espíritu de la cofradía originaria, centrada en ser una hermandad de jóvenes y en preservar una tradición histórica en Andalucía. A lo largo de los años, esta labor se fue fortaleciendo y, en 2015, los fieles de la parroquia de San Isidro promovieron la creación de una nueva imagen mariana para la Asociación de Nuestra Señora de la Granada.

El encargo fue asignado al reconocido escultor Alberto Fernández Barrilao, quien se inspiró en modelos tradicionales de la Escuela granadina de escultura. Fernández Barrilao trabajó con madera de cedro para dar vida a una imagen de candelero de la Virgen, caracterizada por su mirada frontal, junto con un niño de talla completa que ella sostiene en sus brazos. Este meticuloso proceso culminó en abril de 2018 cuando el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, autorizó y bendijo oficialmente la nueva imagen titular de la corporación. Este acto no solo marcó un hito en la historia de la devoción, sino que también reafirmó la conexión entre la comunidad y su fervor religioso.

Capataz de la nueva hermandad Jesús Alabarce González

La Junta de Gobierno de la Hermandad del Santo Rosario de Nuestra Señora de la Granada y Niño Jesús de los Reyes se reunió en sesión extraordinaria en la jornada de ayer para tomar una importante decisión. En este encuentro, se acordó nombrar a Jesús Alabarce González, junto a su equipo de auxiliares, como capataz de la cuadrilla de costaleros que portará a los Sagrados Titulares de la nueva hermandad durante la próxima Vigilia de la Inmaculada Concepción, que tendrá lugar el 7 de diciembre de 2025 en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Granada.

Alabarce cuenta con una dilatada trayectoria como cofrade y costalero en diversas hermandades de la ciudad. Actualmente, es capataz titular de la Muy Antigua y Venerable Hermandad de Gloria de Nuestra Señora de la Cabeza y de la Antigua y Humilde Hermandad del Dulce Nombre de Jesús Nazareno en Churriana de la Vega. Además, forma parte del equipo auxiliar dirigido por Alberto Ortega García, capataz general de la Ilustre Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz.

Una decisión asesorada

La creación de una nueva hermandad no es un proceso sencillo ni arbitrario. De acuerdo con el Código de Derecho Canónico, es competencia del Obispo Diocesano erigir nuevas cofradías dentro de su territorio (c. 312 §1, 3). Este proceso implica no sólo la regulación de los derechos de los fieles, sino también la necesidad de evitar la sobreabundancia de iniciativas que puedan afectar la operatividad y eficacia de las hermandades existentes.

Por lo tanto, para autorizar la constitución de la agrupación parroquial que da origen a esta nueva hermandad, el párroco debe consultar con el Consejo Pastoral Parroquial y evaluar si la solicitud proviene de posibles divisiones dentro de otras hermandades.Así mismo, la decisión del párroco será asesorada por el Vicario Episcopal de Pastoral, el Vicario Episcopal Territorial y el Delegado Episcopal para Hermandades y Cofradías. En contextos donde ya existen numerosas hermandades, puede considerarse necesario disuadir la formación de nuevas agrupaciones, invitando a los aspirantes a integrarse en las que ya están establecidas, buscando siempre el fortalecimiento y la unidad en la comunidad católica.