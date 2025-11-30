Gólgota reconoce la trayectoria de las cofradías de Granada

El número 86 de Gólgota es «un reconocimiento al camino recorrido y, al mismo tiempo, una invitación a seguir construyendo juntos la vida de nuestras ... hermandades». Así lo refleja el director de la publicación, Sergio Ortega Almendros en el editorial de este número y así lo reflejó en sus palabras de presentación. Fue, como viene siendo habitual en el último año, en la sede religiosa de la Federación de Cofradías, la iglesia de Santiago, en la calle Marqués de Falces. «La revista en esta ocasión es especial porque es el resumen perfecto de la profundidad de nuestra publicación. Buscamos no solo ser una revista visual y de lectura para cofrades, sino que queremos ahondar en la historia de nuestras cofradías y ser un fondo documental básico para comprender el ámbito cofrade y su historia». Una revista que cuenta «con el total respaldo de la junta de gobierno y que, necesariamente, tenemos que reflejar el trabajo desarrollado por los colaboradores gráficos y de redacción por su trabajo totalmente altruista y de enorme valor documental», indicó el máximo responsable de la Federación de Cofradías, Armando Ortiz.

Un número que precede al tiempo de Adviento y de Navidad y que contó en su puesta de largo con la presencia del consiliario de la Federación de Cofradías, José Gabriel Martín, y del presidente federativo, quien volvió a mostrar su halago al equipo de redacción de la revista «porque nos ofrecen un trabajo que queda escrito para el futuro de la historia cofrade de Granada y que nos acerca también la historia de dos cofradías centenarias, la de 'las chías' y la del Santo Sepulcro».

La presentación contó con poca asistencia de cofrades y público, y una participación aún menor de hermanos mayores. Asistieron tan sólo los máximos responsables de las cofradías de Jesús Despojado, José Espinel; de la Oración en el Huerto, Jesús Tomás Lapresa; Patricio Carmona, de la Soledad de San Jerónimo; y Miguel Luis López-Guadalupe, de la cofradía del Santo Cristo de San Agustín. Durante el acto, el director lamentó «el poco interés de los hermanos mayores en conocer una revista que no es la de la Federación de Cofradías, sino la de las hermandades y cofradías de Granada».

Separatas

«Que la comunicación favorezca la comunión y que la comunión favorezca la comunicación en la verdad y en la caridad», indicó el consiliario federativo y delegado episcopal para las hermandades y cofradías, José Gabriel Martín, para alabar el trabajo de los medios informativos indicando también «la sentida gratitud y felicitación al director y equipo de redacción y colaboradores». Un número, dijo que «viene a enriquecer nuestro saber, nuestros archivos y nuestras bibliotecas personales y colectivas».

En el interior de las cuarenta páginas de la revista se recuerda, de la mano del periodista Rafael Troyano, la peregrinación a Roma de la Virgen del Mayor Dolor en el año 2000. Recuerdos, referencias, anécdotas y sentimientos volcados en este artículo del recuerdo de hace veinticinco años, junto con la rememoración de los centenarios de las cofradías del Cristo de la Misericordia, Soledad de San Jerónimo, Santo Sepulcro y de la hermandad de Jesús del Rescate, ya cumplidos, escritos por Álvaro de la Torre.

Cecilio Cabello es el autor de una separata dedicada a reflejar la historia de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Descendimiento del Señor y otra de ellas, al centenario de la del Santo Sepulcro, debido a los textos aportados por historiadores como Miguel Luis López-Guadalupe, Álvaro Guerrero Vílchez, Ignacio Szmolka Vida, José Antonio Díaz Gómez, Juan Jesús Gómez Torres, Antonio Padial Bailón y la ex hermano mayor Blanca Sánchez-Agesta.