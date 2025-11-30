Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Presentación del nuevo número de la revista Gólgota. J. M.

Gólgota reconoce la trayectoria de las cofradías de Granada

El número 86 de la revista revive la peregrinación a Roma de la Virgen del Mayor Dolor y los centenarios celebrados

Jorge Martínez

Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:11

Comenta

El número 86 de Gólgota es «un reconocimiento al camino recorrido y, al mismo tiempo, una invitación a seguir construyendo juntos la vida de nuestras ... hermandades». Así lo refleja el director de la publicación, Sergio Ortega Almendros en el editorial de este número y así lo reflejó en sus palabras de presentación. Fue, como viene siendo habitual en el último año, en la sede religiosa de la Federación de Cofradías, la iglesia de Santiago, en la calle Marqués de Falces. «La revista en esta ocasión es especial porque es el resumen perfecto de la profundidad de nuestra publicación. Buscamos no solo ser una revista visual y de lectura para cofrades, sino que queremos ahondar en la historia de nuestras cofradías y ser un fondo documental básico para comprender el ámbito cofrade y su historia». Una revista que cuenta «con el total respaldo de la junta de gobierno y que, necesariamente, tenemos que reflejar el trabajo desarrollado por los colaboradores gráficos y de redacción por su trabajo totalmente altruista y de enorme valor documental», indicó el máximo responsable de la Federación de Cofradías, Armando Ortiz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  3. 3

    La heroína vuelve a las calles de Granada
  4. 4 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  5. 5 Meteorólogos advierten de cómo serán las tormentas en Granada este domingo
  6. 6 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  7. 7 El restaurante de Granada que triunfa a base de arroces y cachopos: «Queremos abrir otro local»
  8. 8

    Muere un hombre de 83 años tras incendiarse su vivienda en el Albaicín
  9. 9 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  10. 10 Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Gólgota reconoce la trayectoria de las cofradías de Granada

Gólgota reconoce la trayectoria de las cofradías de Granada