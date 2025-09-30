Una generación de jóvenes artistas celebra el Centenario de «La Cañilla» La exposición, inaugurada ayer, se puede disfrutar en las dependencias del MUCAR y permanecerá abierta hasta el 13 de octubre, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de contemplar diversas formas de expresión artística que reflejan la esencia de la cofradía.

La religiosidad popular ha sido un pilar fundamental en la construcción de una cultura cofrade en Andalucía, una tradición que ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha dado lugar a diversas generaciones de artistas. En este contexto, la hermandad de la Humildad se erige como un referente, celebrando su centenario con una exposición que reúne a 64 artistas, la mayoría de Andalucía, multidisciplinares con 70 obras. Esta muestra no solo resalta la rica herencia cultural que representa la hermandad, sino que también ofrece una ventana hacia la interpretación contemporánea de la fe y el arte.

La exposición, inaugurada ayer, se puede disfrutar en las dependencias del MUCAR (Calle Monjas del Carmen, 1 Convento Carmelitas Calzadas A.O.), y permanecerá abierta hasta el 13 de octubre, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de contemplar diversas formas de expresión artística que reflejan la esencia de la cofradía. En un ambiente que invita a la meditación, los artistas presentan esculturas, pinturas, dibujos, diseño de moda flamenca, orfebrería y música. Asimismo, se incluyen técnicas menos convencionales como las artes efímeras, que abarcan desde la vestimenta de imagen hasta el tatuaje.

Esta iniciativa no solo destaca la creatividad de los artistas, sino que también simboliza un diálogo intergeneracional, donde la hermandad ha sabido mantenerse fiel a sus raíces al acercarse a los jóvenes creadores. La labor de meses culmina en una exposición que no solo es un homenaje al pasado, sino también una exploración de nuevas narrativas que reinterpretan conceptos clásicos. Cada artista presenta su particular visión sobre la hermandad del Señor de la Humildad, haciendo de esta muestra una celebración de la diversidad y una nueva página en la historia del arte cofrade.

Un espacio donde el arte, la cultura y la fe convergen

El evento contó con la presencia de miembros destacados de la comunidad cofrade granadina, de la Junta de Gobierno de la corporación y de la Comisión del Centenario. El hermano mayor de la hermandad, Germán Bolivar, en su intervención, agradeció a todos los asistentes y a la comunidad de Carmelitas Calzadas. Por su parte, Sergio Ortega, representante del MUCAR y director de Gólgota, destacó la importancia de la aportación que realiza la hermandad a las distintas expresiones artísticas incluidas en la exposición. Además, el parlamentario andaluz y cofrade Fernando Egea recordó las subvenciones disponibles desde la Junta de Andalucía para apoyar a los artistas en la restauración de enseres e imágenes, así como para las bandas de música.

Una exposición que no solo representa una festividad artística en honor a la hermandad de la Humildad, sino que también crea un espacio donde el arte, la cultura y la fe convergen, convirtiéndose en una experiencia única para todos los asistentes.