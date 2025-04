Frustrado Domingo de Resurrección con las tres suspensiones de salidas procesionales

Jorge Martínez Domingo, 20 de abril 2025, 16:55 | Actualizado 17:04h. Comenta Compartir

La mañana no despejaba dudas. A las nueve llovía sobre la ciudad y no abría el cielo por lo que la preocupación rondaba en las ... cabezas de los cofrades de las tres hermandades que se ponían en la calle, una ciudad andaluza donde pasa esta triplicidad cofrade procedente de tres barrios diferentes de la ciudad. A las diez y cuarto anunciaban los programa oficiales la puesta en la calle del cortejo infantil del Dulce Nombre de Jesús, perteneciente a la cofradía del Señor de la Humildad y Soledad de Nuestra Señora. Se determinó retrasar la decisión media hora esperando que los partes meteorológicos dispusieran nuevos propósitos para la salida procesional. A las once menos diez el hermano mayor, Germán Bolivar, anunció la salida procesional pero por el claustro de Santa Cruz la Real suspendiendo así la estación en la Catedral para presidir la misa estacional del Arzobispo Gil Tamayo, por segundo año consecutivo.

Se ponía en marcha el cortejo con los niños tañendo sus campanillas de barro anunciando la Resurrección del Señor, vistiendo el Niño Dios atribuido a Torcuato Ruiz del Peral una túnica blanca bordada cedida por la Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario. En realidad es una de las muchas que posee y que pertenecen a la Archicofradía de la copatrona de Granada porque era ella la encargada de la organización de la salida del Dulce Nombre de Jesús. Cuando pasó esta responsabilidad a la cofradía de la Humildad se mantiene el patrimonio en la Archicofradía que poco a poco va prestando estos enseres para el uso de la imagen Titular de la corporación de la Humildad. Según nuestras noticias el ajuar del Niño Dios es tan apreciado como el del resto del que posee la Santísima Virgen el Rosario, copatrona de Granada con vestimentas para todos los tiempos litúrgicos y circunstancias. Comenzaba la procesión claustral con el acompañamiento de su agrupación musical. Las andas procesionales que habían sido adornadas con rosas blancas y amarillas, iris blanco y otras variedades florales consiguiendo una armonía apropiada para la gloriosa mañana del Domingo de Resurrección. Sonaba la Marcha Real al cruzar la puerta de acceso al claustro, procedentes del interior del templo dominico y se iniciaba el cortejo a los sones de la marcha «Mi Dulce Nombre», salida de la inspiración de Ignacio García. Así siguió el cortejo procesional por todo el claustro y regresando al interior de la iglesia parroquial donde el sacerdote dominico y consiliario de la hermandad, además de párroco del templo, fray Antonio Bueno, presidió la Eucaristía con una homilía muy próxima a los niños. Anuncio de salida y marcha atrás Poco duró la alegría en el templo de los Vergeles. La secretaria de la hermandad del Señor de la Resurrección y Santa María del Triunfo, Nieves Portero, anunció a las once y treinta y siete minutos que la junta de gobierno había barajado varios partes meteorológicos «y hemos decidido realizar la estación de penitencia a la Catedral». En ese momento un gran aplauso y algarabía de los más jóvenes estallaron en alegría para mostrar la satisfacción de poder salir a las calles del barrio y llegar a la Catedral. Abrieron las puertas de San Miguel Arcángel y se presentó la cruz de guía que ni siquiera se hizo a la calle pues la lluvia que caía hizo valorar mejor la situación y fue el hermano mayor, Andrés Portero, el encargado de anunciar la suspensión definitiva. Enseguida el párroco y consiliario de la hermandad, Juan Martínez, señaló que «la situación no nos permite estar en las calles pero eso no es obstáculo para que podamos orar todos juntos ante nuestros Titulares». Y así se hizo. En el interior del templo estaba todo preparado. Estaba la banda de la sección musical de Nuestro Señor de la Resurrección dirigida por José Luis Pérez, dispuesta a abrir el cortejo. La Agrupación «Jesús Despojado», de la vecina localidad de Jaén, que hubiese marchado tras el paso de misterio y la de San Sebastián, de Padul, para poner su música al servicio del palio de Santa María del Triunfo. También estaba dispuesto para la salida el presidente de la Junta Municipal del Distrito Zaidín, Jorge Iglesias, concejal de Deportes, en representación del Ayuntamiento de Granada. Hasta las nueve de la noche estuvo abierto el templo para las visitas y oraciones de vecinos y cofrades. Suspensión retrasada en el Sagrario La cofradía del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría había dispuesto su paso procesional adornado con azucenas, rosas malva, iris blanco, alhelíes amarillos y variedad dispuesta por «Flor de las Nieves», de Las Gabias. El diputado mayor de gobierno anunció a las once de la mañana que retrasaban la decisión en media hora y pidió el máximo recogimiento a los hermanos, muchos de ellos niños que con sus campanillas de plata iban a anunciar la Resurrección del Señor a toda Granada. Pero las circunstancias no variaban y seguía lloviendo en la ciudad. El hermano mayor, José María Zugaldía, anunció después «la suspensión definitiva de la salida, pero eso no es obstáculo para que no podamos estar contentos por la festividad que celebramos». Los hermanos aplaudieron la decisión, apoyándola. En este caso la hermandad dispuso el movimiento del paso procesional que mandaba Dionisio Martínez por el interior del templo y la interpretación de varias marchas, «Ave María» y «Aleluya» por la banda de cornetas y tambores de Jesús Despojado. El templo permaneció abierto para las visitas de los granadinos.

