La Federación de Cofradías presenta los actos, cultos y exposiciones de su Centenario La Exposición «Kerigma. El arte de evangelizar» abrirá sus puertas en la Catedral entre mayo y octubre de 2026, ofreciendo una experiencia única para fieles e interesados en la historia del arte religioso.

Presentación de los actos del Centenario de la Federación de Cofradías

La Federación de Cofradías de Granada está a punto de conmemorar su primer centenario con unos actos que se desarrollarán entre octubre de 2025 y septiembre de 2026. Bajo el lema «Cor unum», que significa «Un solo corazón», esta celebración está concebida no solo como un homenaje a la historia de la institución, sino también como un medio para reforzar los lazos de unidad y devoción que caracterizan a las hermandades granadinas.

En la Cuaresma de 1927, el 11 de marzo, el Cardenal-Arzobispo Casanova y Marzol firma los Estatutos de la Federación de Cofradías. Su primer presidente, José Casinello Núñez, hermano mayor de la Soledad, se encargó de que entre sus primeras labores estuviera, naturalmente, la organización de los horarios e itinerarios de los desfiles procesionales, difundidos popularmente con un programa de mano incluido en prensa; además, el recorrido de las calles por las cuales pasaban esas hermandades fueron cubiertas con sillas, cuyo alquiler constituyó la primera fuente de ingresos de la Federación, junto a la cuestación entre empresarios y comerciantes.

El comisario del centenario, Manuel Alejandro Amador, ha presentado en una rueda de prensa celebrada en la Curia Metropolitana el programa de actividades que incluye exposiciones, conciertos, documentales y ceremonias religiosas, todos diseñados para resaltar la tradición cultural y espiritual de Granada. Entre los asistentes a la presentación se encontraban José Gabriel Martín Rodríguez, consiliario de la Real Federación de Hermandades y Cofradías, y delegado Episcopal para Hermandades y Cofradías; Armando Javier Ortiz García, presidente de la Real Federación; así como la directora del área de Cultura del Ayuntamiento de Granada, María Estela García Garrido. También se unieron a la rueda de prensa María José García Escobar, directora del Centro de Estudios Cofrades de Granada, y José Luis Ramírez Domenech, encargado del apartado musical de la Comisión del Centenario.

Manuel Alejandro Amado enfatizó que esta efeméride tiene una relevancia significativa no solo para la comunidad cofrade, sino también para toda la ciudadanía granadina. Las actividades están orientadas a involucrar a diversos sectores de la sociedad, ofreciendo una mezcla de arte, cultura y devoción que encapsula el espíritu de la ciudad.

Un aspecto distintivo del centenario es el logotipo diseñado por Luis Eduardo Iañez, que retoma elementos del escudo original de la Federación de 1945, coronado por una emblemática corona real adornada con 32 perlas, simbolizando las hermandades federadas en la actualidad. Uno de los eventos más esperados será la presentación del cartel del Centenario, diseñado por Juan Díaz Losada, programada para el 18 de octubre de 2025 en la Iglesia de Santiago.

Documentales y Audiovisuales

Además, se producirán cuatro documentales bajo el título «La Venia», que tratarán temas relacionados con la Semana Santa, incluyendo los pregones, los presidentes de la Federación, el cartel y la importancia de la Iglesia en la tradición cofradiera. Un documental adicional explorará la historia de la Federación, dirigido por José Antonio Murcia, y su estreno está previsto para la Gala de Clausura.

A lo largo de la celebración, se actualizarán dos obras fundamentales sobre la Semana Santa granadina: «La historia de la Semana Santa a través de la historia» de Antonio Padial y «Historia Gráfica de la Semana Santa de Granada». La música desempeñará un papel central, con interpretaciones de obras del patrimonio cofrade, destacándose el Miserere de Palacio y la Misa Cofrade de Miguel Sánchez Ruzafa.

La gran exposición cofrade Kerigma. El arte de evangelizar

El lema del Centenariose encuentra en el libro de los Hechos de lo Apóstoles, capítulo 4. Pues bien, ahora pasamos al siguiente versículo, el número 33 donde se puede leer: «Y los apóstoles daban testimonio de la Resurrección del Señor Jesús…».

Pues precisamente el nombre de ese testimonio, de esa «buena noticia», de toda esa evangelización es el nombre de la exposición, que será el gran hito cultural y religioso. «Kerigma», que se exhibirá en la Catedral entre mayo y octubre de 2026 será un recorrido histórico abarcará ocho salas temáticas que ilustrarán la evolución de las corporaciones penitenciales desde sus inicios hasta la actualidad, resaltando imágenes y elementos icónicos de la Semana Santa granadina en 8 salas:

- Sala I: Origen. Aquí se exhibirán algunas de las primitivas imágenes de las cofradías granadinas, incluyendo nazarenos de Huétor Vega y las Angustias, así como el crucificado de la Sacristía de la Basílica.

- Sala II: Hermandades de penitencia y Vías Sacras. En esta sección se mostrarán imágenes que fueron protagonistas en los rezos del Vía Crucis, junto a representaciones de hermandades como San Francisco de Paula y el Ecce Homo.

- Sala III: La Pasión según los Mora. Destacará una cámara negra dedicada al Cristo de la Misericordia, conocido como «Silencio».

- Sala IV: Religiosidad Barroca. Se expondrán imágenes icónicas como la Virgen de la Amargura y otros elementos, como el manto regalado a la Virgen de las Angustias por Isabel II.

- Sala V: Resurgir. Esta sala estará dedicada al siglo XX y presentará conjuntos escultóricos como «Las Lágrimas de San Pedro» y «La Santa Cena».

- Sala VI: Influencias. Se explorarán las influencias de otras regiones de España en la Semana Santa granadina.

- Sala VII: Miscelánea. Espacio donde se mostrarán elementos destacados como la Corona de la Amargura y la peana realizada por Navas Parejo.

- Sala VIII: Altares itinerantes. Se centrará en la evolución de los pasos de Semana Santa en Granada, culminando con el Resucitado de Regina Mundi.

Los actos comenzarán oficialmente con la Celebración Solemne de la Eucaristía el 17 de octubre de 2025 en la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias, seguida del oficial Vía Crucis el 27 de febrero de 2026. También habrá una Eucaristía Pontifical de acción de gracias el 8 de marzo de 2026 y un Cupón conmemorativo de la Once el 6 de abril.

La Exposición «Kerigma. El arte de evangelizar» abrirá sus puertas entre mayo y octubre de 2026, ofreciendo una experiencia única para fieles e interesados en la historia del arte religioso. Finalmente, la Gala del Centenario se llevará a cabo el 24 de octubre de 2026 en el Auditorio de Caja Rural, seguida de la Misa de clausura en la Basílica de San Juan de Dios el 22 de noviembre.

Este centenario no solo es una oportunidad para rememorar la rica historia de la Federación de Cofradías, sino que también actúa como un puente hacia el futuro, fortaleciendo la comunidad cofrade y recordando la profunda importancia espiritual y cultural de las tradiciones en Granada.

Agenda de actos

El programa de actos incluye varios hitos importantes:

- Viernes 17 de octubre de 2025, 20:00 horas: Celebración solemne de la Eucaristía en la Basílica de Ntra. Sra. las Angustias, inaugurando oficialmente el Centenario.

- Sábado 18 de octubre de 2025, 12:00 horas: Presentación del cartel del Centenario en la Iglesia de Santiago.

- Viernes 27 de febrero de 2026: Vía crucis oficial.

- Domingo 8 de marzo de 2026, 12:30 horas: Eucaristía Pontifical de acción de gracias en la S.I. Catedral.

- Lunes 6 de abril de 2026: Emisión del Cupón de la Once del Centenario.

- De mayo a octubre de 2026: Exposición «Kerigma. El arte de evangelizar» en la S.I. Catedral.

- Sábado 24 de octubre de 2026: Gala del Centenario en el Auditorio de Caja Rural.

- Domingo 22 de noviembre de 2026: Misa de clausura en la Basílica de San Juan de Dios.

Las actividades de formación y musicales se llevarán a cabo desde el 17 de octubre de 2025 hasta el 22 de noviembre de 2026, prometiendo un año repleto de experiencias culturales y religiosas para la comunidad granadina.