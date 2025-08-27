Las fechas cofrades más destacadas en Granada hasta finales de 2025 Un importante número de citas culturales y extraordinarias están señaladas en rojo en el calendario de los cofrades granadinos de cara al nuevo curso que está a punto de comenzar

El próximo domingo, la ciudad de Granada vibrará con el repique de campanas que desde la basílica de las Angustias anunciará el inicio de un nuevo curso cofrade. Este acto representa no solo una señal de comienzo, sino también un profundo símbolo de la identidad granadina, marcada por la devoción y las tradiciones religiosas. A las 20:00 del miércoles 3, se llevarán a cabo los cultos organizados por la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Granada, rindiendo homenaje a Nuestra Señora de las Angustias. Al finalizar la ceremonia, se procederá a la Jura de Cargos de los nuevos miembros de la Junta de Gobierno y los nuevos hermanos mayores de Granada. Un momento fundamental para la continuidad y el fortalecimiento del legado cofrade. La verbena de la Aurora el 5 y 6 de septiembre supondrá la cita más festiva para arrancar el curso.

El mes de septiembre está repleto de celebraciones que destacan la fe y la cultura de nuestra ciudad. El sábado 13, la hermandad Sacramental de la Sagrada Lanzada celebrará el Vía Lucis, un recorrido especial por el barrio de Zaidín con la imagen de María Santísima de la Caridad, saliendo a las 18:00 desde su sede canónica. Este evento se suma a la tradición de septiembre, el día 14, cuando la Virgen de la Aurora despliega su manto sobre las calles del Albaicín en su esperado Rosario de la Aurora.

Tradición y vanguardia unidad por el arte

«La Cañilla» reunirá a 70 artistas de diversas disciplinas para celebrar su Centenario en las Carmelitas Calzadas desde el 29 de septiembre hasta el 13 de octubre. Modistas y diseñadores gráficos coexistirán con pintores, fotógrafos, orfebres y compositores. La música también tendrá un lugar destacado, con creaciones que evocarán la profundidad del espíritu cofrade y la esencia de las emociones que despiertan las tradiciones y la devoción.

El 15 de septiembre, la Iglesia Católica celebra a Nuestra Señora de los Dolores, una advocación de la Virgen María conocida por distintos nombres como Virgen de la Amargura o La Dolorosa. Esta festividad es el punto de partida para la Solemne Novena que tendrá lugar del 18 al 26 de septiembre en la basílica. Durante estos días, el rezo del Rosario y la Eucaristía se entrelazarán con la devoción del pueblo granadino, culminando en la Procesión de Alabanzas el día 28, un acto que llena de fervor a los creyentes.

En el plano cultural, se inaugurará el 26 de septiembre una emocionante exposición sobre José de Mora, que estará abierta hasta el 1 de febrero. Esta muestra, titulada «José de Mora, el barroco espiritual», incluye 51 obras y resalta la importancia del arte religioso en la historia de Granada, exhibiendo no solo la obra de Mora, sino también de sus contemporáneos y predecesores. Además, del 26 de septiembre al 3 de octubre, el monasterio de San Jerónimo acogerá la exposición del I Centenario de la Cofradía de la Soledad y Descendimiento.

Uno de los eventos más esperados será el concierto de Campanas «Amores et Clamor», programado para el 26 de septiembre a las 22:00 horas. Este evento musical, que conmemora el primer centenario fundacional de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate, promete ser una ofrenda sonora emocionante.

El día 3 la Banda San sebastián de Padul ofrecerá el concierto del Centenario de la cofradia de la Soledad y Descendimiento. Un programa repleto de sones granadinos en el que se podrán escuchar todas las marchas dedicadas a la Virgen y se estrenarán dos partituras de música de capilla para el Señor y dos para la Soledad.

El 4 de octubre tendrá lugar la Función Principal del Centenario de la cofradía de las «Chías», que estará presidida por el Arzobispo de Granada en el Real Monasterio. La Virgen del Mayor Dolor celebrará su 25º aniversario, y se espera que las calles de la ciudad y la Basílica de las Angustias sean el escenario de una manifestación de fe y alegría y Nuestra Señora del Amor y el Trabajo volverá a salir, un octubre más, a renovar su cita con los vecinos y vecinas del barrio de Los Pajaritos.

En el horizonte, el 12 de octubre de 2025, se llevará a cabo una Eucaristía Pontifical en honor al I Centenario Fundacional de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Rescate; al día siguiente, una Procesión Extraordinaria de Alabanza llenará las calles con devoción.

La línea de tiempo de celebraciones no se detiene; el 18 de octubre se presentará el cartel del Centenario de la Santa Cena en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, seguido de una Eucaristía en Santa Cruz la Real. A finales de octubre, el día 25, las calles de Granada volverán a ser testigos del fervor cofrade con la salida de Nuestra Señora de la Victoria en un Rosario Vespertino.

El mes de noviembre también tendrá su impacto con la celebración del Rosario Vespertino en conmemoración del Aniversario del Reconocimiento de la Coronación Canónica de la Soledad de San Jerónimo, coincidiendo con la Solemnidad de Todos los Santos y el Centenario de la corporación. Como es tradición, las Dolorosas estarán ataviadas de negro en homenaje a los hermanos difuntos, reflejando así la profunda conexión entre la vida, la muerte y la fe.