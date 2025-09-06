'Farolillos por Granada' para la Virgen de la Aurora

«Sinfonía del Albaicín, clamor y armonía, farolillos, farolillos… Dulce proclama que te aclama en tus fiestas, verbena de las salves a las doce, olor ... de tu gloria, nardos de tus ojos, suspiros de la alegría, farolillos por Granada». Palabras que el comienzo de la exaltación a la Virgen de la Aurora proclamó el hermano de la corporación albaicinera y ex hermano mayor de la del Cristo de la Sagrada Lanzada, Javier Sierra Antequera, en el interior del templo de San Miguel Bajo y Santa María de la Aurora.

Fue el inicio también de unos días de fiesta albaicinera en el interior del templo donde se venera esta advocación mariana y en los días precedentes a la fiesta litúrgica de la Natividad de la Virgen que su cofradía de penitencia celebra anualmente. Inicia así el nuevo curso cofrade bajo la presidencia de su nuevo hermano mayor, José Ortega Solera, quien fue el encargado de iniciar el acto y dar la palabra al exaltador.

Esta cita es moderna en el calendario de la cofradía pues ya tiene su pregón de Semana Santa, muy veterano y arropado por hermanos de la cofradía, vecinos y devotos de sus imágenes. Pero ahora se trata de celebrar la fiesta de la Virgen con solemnidad y alegría propia del tiempo de glorias. Y bien lo plasmó el exaltador del día de la Virgen de la Aurora recordando a la «Señora Coronada por los granadinos, con valentía y alegría para la gracia de nuestro barrio y la de Granada», pidiéndole a la Iglesia Diocesana que la proclame «Patrona albaicinera». Una solicitud que resultó del agrado de los asistentes a esta convocatoria con la que también se inician los días de triduo y la popular 'Verbena de la Aurora', que fue presentada días atrás en el Ayuntamiento y para cuya organización también se cuenta con la colaboración municipal. De hecho, en el acto de lectura de la exaltación acompañó a la hermandad convocante el edil de Participación Ciudadana, Francis Almohalla. Estuvieron presentes también en la exaltación los hermanos mayores de las cofradías del Santo Vía Crucis, Vicente Gomariz; Sagrada Lanzada, Enrique Trujillo y del Santísimo Cristo de la Misericordia, Rosalén Pedrosa.

En sus palabras Sierra tuvo un recuerdo para todos los hermanos mayores de la cofradía que a lo largo de los años han tenido «la responsabilidad de guiar a la cofradía», con un especial recuerdo para los más actuales que han fomentado la vida de la cofradía, su crecimiento y el fortalecimiento de su patrimonio junto con la conservación del templo, desde Manuel Lirola hasta el recién elegido, José Ortega.

Tuvo palabras para su madre, de procedencia albaicinera, que buscó nueva vida en el Zaidín, para su abuela, albaicinera también, y «pido compromiso de todos para luchar y trabajar por la paz entre los pueblos». En esa apuesta por la convivencia, Sierra indicó que «no seamos hipócritas y no dejemos que se mancille el ser cristianos y ser marianos, que es sinónimo de ser hijos de Dios».

Trío de viento-metal

Durante 25 minutos el exaltador piropeó a la Virgen de la Aurora y llamó a todos a «estar junto a Ella, siempre», dividiendo su intervención en cuatro partes. En la primera saludó a la Virgen de la Aurora y expresó su sentimiento de amor y veneración; en la segunda, se encargó de hacer «una sinfonía del Albaicín», una tercera para hablar de la realeza de María y finalmente, exaltar la devoción de su barrio y la presencia de la Virgen de la Aurora en el mismo. Cada parte fue separada por la interpretación de distintas partituras que ofreció un trío de viento-metal dirigido por José Cruz, formado para esta ocasión especial requerida por el propio exaltador.