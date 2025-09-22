Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación de las novedades para la procesión de la Virgen delas Angustias. M. D. Martínez

Los estrenos y restauraciones para la procesión de Virgen de las Angustias

La Hermandad de la Virgen de las Angustias presentó ayer noche el estandarte, los cojines y el sudario que serán novedad este domingo

María Dolores Martínez

Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:49

El hermano mayor de la Hermandad patronal, Antonio González, y el prefecto de Ceremonias, Manuel Amador, presentaron este domingo por la noche los estrenos y ... restauraciones que serán novedad el próximo domingo en la procesión de la Virgen de las Angustias. En concreto, dos cojines para el Cristo yacente y la recuperación del estandarte de los palieros y de un sudario de la Virgen.

