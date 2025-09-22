Los estrenos y restauraciones para la procesión de Virgen de las Angustias

El hermano mayor de la Hermandad patronal, Antonio González, y el prefecto de Ceremonias, Manuel Amador, presentaron este domingo por la noche los estrenos y ... restauraciones que serán novedad el próximo domingo en la procesión de la Virgen de las Angustias. En concreto, dos cojines para el Cristo yacente y la recuperación del estandarte de los palieros y de un sudario de la Virgen.

El acto tuvo lugar en el patio de los mantos de la Basílica, con presencia de los dos bordadores que han desarrollado todo este trabajo: el cordobés Antonio Villar Moreno y el granadino Alejandro López García.

Durante su intervención, Antonio Gonzalez hizo hincapié en la importancia de «engrandecer el patrimonio de la Hermandad cada año», aunque «el mayor Tesoro es la Virgen». Con ello, se deja un legado a todos los que vienen y se puede ayudar al que más lo necesita.

Acto seguido, Manuel Amador explicó los detalles de todas estas piezas junto a los dos bordadores. El estandarte que portarán los palieros pertenece a la Escuela de Cristo, que formaba parte de las realidades pastorales de la Basílica. Estuvo en uso hasta 1953, pero los bordados son de 1919. En su restauración y enriquecimiento se ha conservado el diseño original de forma íntegra con una lanza, la caña y el hisopo como elementos que recuerdan el pasado penitencial de la Hermandad Patronal. Este trabajo se ha realizado en el taller cordobés de Antonio Villar, responsable de las pasadas restauraciones del estandarte de las hermanas cofrades y del guión oficial. La malla calada que lucía el estandarte era de mala calidad y ha tenido que reconstruirse por no poder soportar bien el peso de los terciopelos. Con respecto a este tejido se ha incorporado uno nuevo de color vino tinto en las partes que quedaban al aire y un encaje de hojilla para enmarcar la pintura central de la Virgen.

Antonio Villar también ha sido el encargado de la primera fase de la restauración del sudario de la Virgen, cuyo origen se remonta a la mitad del siglo XVIII. Para ello, se ha trabajado en el mismo material del que estaba hecho originariamente, un dupión de seda en color blanco roto con un precioso dibujo dieciochesco y bordados de mucha calidad de 1750.

Por lo que respecta a los cojines, son un regalo de un grupo de devotos, como lo fue igualmente la mantilla del siglo XIX con encaje de Carrickmacross, que vistió la Virgen en su salida procesional del pasado año. Lo más llamativo de estas dos nuevas piezas es su elaboración sobre un damasco de seda granate de mitad del siglo XIX y la cenefa que los rodea. Se trata de una reproducción de la que luce el manto de Isabel II de 1855 y el de la Hermandad, interpretada con técnicas actuales. Esta cenefa la trajo de Lyon en 1824 José Marín, miembro de la Hermandad. A partir de ahí, la cenefa se convirtió en algo icónico de la Virgen y del bordado decimonónico granadino.