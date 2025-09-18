Así será el esperado traslado del Cristo de la Misericordia a la Catedral El año jubilar, la exposición con motivo del III centenario de la muerte de José de Mora y el V centenario de la construcción de la Catedral hacen coincidir, de manera histórica, la imagen original y la réplica.

Álvaro de la Torre Araus Granada Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:46

Este viernes el Albaicín volverá a ser testigo del traslado del Santísimo Cristo de la Misericordia. El año jubilar, la exposición con motivo del III centenario de la muerte de José de Mora y el V centenario de la construcción de la Catedral hacen coincidir, de manera histórica, la imagen original y la réplica. Con un aura de sencillez y rapidez, pero siempre impregnado de una dignidad única como la que se vivió el pasado 28 de diciembre. A partir de las 19:00 horas, la imagen del Cristo de la Misericordia, la espectacular réplica de la obra original de José de Mora, creada por Antonio Barbero en 1975, será llevada en andas desde la parroquia de San José hasta la Catedral. El recorrido se realizará por las calles San José, Grifos de San José, Cuesta de San Gregorio, Plaza de San Gregorio, Calderería Nueva, Calderería Vieja, Placeta de San Gil, Almireceros, Gran Vía de Colón, Pasaje Diego de Siloé, Cárcel Baja

Este traslado tiene un propósito especial: la talla original del Cristo, restaurada recientemente en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ocupará un lugar privilegiado en la exposición 'José de Mora. El barroco espiritual'. Su presencia será parte de una muestra que se podrá visitar desde el 26 de septiembre hasta el 1 de febrero de 2026, con motivo del III centenario de la muerte de José de Mora y también en el contexto de los actos conmemorativos de la construcción de la Catedral.

El Santísimo Cristo de la Misericordia de Granada preside todo el Año Jubilar de 2025 en la Catedral de Granada, un acontecimiento que se inició con una Eucaristía el 29 de diciembre de 2024. Hasta el próximo 28 de diciembre de 2025 se vivirá en la Iglesia diocesana de Granada. Es por ello que la réplica ocupará el lugar de la original. Por lo tanto, las dos estarán en la Catedral durante un tiempo. Algo insólito

La apertura de este año jubilar comenzó con la Eucaristía celebrada en la mañana del 29 de diciembre, presidida por el arzobispo, José María Gil Tamayo. En ella concelebraron una parte del clero diocesano. Previamente a la Santa Misa, se iniciaba el rito de apertura en la iglesia del Sagrario, junto al templo catedralicio, donde tras la antífona y oración inicial se peregrinaba en dirección a la Catedral, abriendo el cortejo la réplica de la talla del Santísimo Cristo de la Misericordia.

La Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia original ha presidido el presbiterio de la Catedral desde el 15 de febrero tras cinco meses de restauración en Sevilla, llevado a cabo por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.