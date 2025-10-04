Esmalte y óleo en la nueva 'gloria' del palio de la Virgen del Mayor Dolor

Jorge Martínez Sábado, 4 de octubre 2025, 13:37 Comenta Compartir

«Creo que es un avance en la intención de unir dos elementos importantes en el nuevo palio de María Santísima del Mayor Dolor: el bordado y la pintura». La autoría de los bordados se firma en dos talleres andaluces. El cordobés Francisco Pérez Artés es el responsable de la ejecución del bordado en hilo de oro de las bambalinas o caídas que se han ejecutado durante los últimos cinco años siguiendo el diseño del sevillano José Asián. Pérez Artés ha reinterpretado el original al que viene a sustituir esta pieza de una extraordinaria ejecución. El primitivo palio, bordado a realce en el taller de la hermandad y bajo la dirección de Cristóbal Casares, quedará en el recuerdo de la hermandad y se sustituye por este nuevo que ha sido concluido en el bordado del techo de palio por el taller local de José Manuel Martínez Hurtado, también de una magnífica factura.

Pero al diseño original quedaba una última pieza que es la que completa el nuevo palio que será bendecido esta mañana por el párroco y consiliario, Juan Bautista Amat, en la misa de acción de gracias que tendrá lugar a las 11.30 horas en San José de Calasanz. Se trata de la pintura que corona el techo de palio y que ha sido ejecutado por el granadino Manuel Obregón, hermano de la cofradía y miembro de su junta «que está para todo lo que se le pide y en esta ocasión ha realizado un trabajo soberbio y de gran valor», como relata a este periódico la hermana mayor, Fátima Valenzuela.

Manuel Obregón ha trabajado en la ejecución de la gloria que centra el trabajo de bordado de Martínez Hurtado, empleando el óleo sobre esmalte como técnica de realización en el que ha representado «una recreación de los frescos del techo de la iglesia de San Pantaleón, sede los PP. Escolapios, en Roma y lugar donde se veneran las reliquias del fundador de las Escuelas Pías», describe a nuestro diario.

Pintor «pontificio»

Sustituye esta gloria a la primitiva, obra del sevillano Manuel Lobato, de 2001, con la representación de la última comunión de San José de Calasanz, con el escudo de las Escuelas Pías en un lateral del mismo. Para varios hermanos consultados por este diario «la gloria es una extraordinaria representación con una identidad muy directa de la procedencia de nuestra sede canónica y de la vinculación de la hermandad con la ciudad de Roma». Obregón fue el autor a su vez del cuadro que fue bendecido por el Papa León XIV en la Ciudad del Vaticano el 18 de junio de 2025, veinticinco años después de que Juan Pablo II bendijera el paso de palio en la peregrinación realizada con motivo del Año Jubilar de 2000 a la ciudad eterna.

«Desde el inicio la intención quedaba clara desde los últimos cinco meses, recreando la bóveda del templo centro de la devoción escolapia y el techo que representa el triunfo del nombre de María, con unos elementos muy luminosos y de manera significativa no sólo por ser la sede mundial de la Orden, sino que, además, aporta mucha luz al paso de palio». En palabras de Manuel Obregón la ejecución de la obra «se verá completada en una siguiente fase cuando se determine la forma en la que la pintura se integrará en el bordado, que aún se ha de resolver». En esta fase se estudiará «la transición entre la pintura y el bordado» y asegura que el resultado de la obra inmersa en el bordado «es de un impacto bastante satisfactorio que aporta un carácter sobrio y conjuga el diseño juanmanuelino del palio».

Toda la pieza, esmalte y pintura se ha montado sobre una base de madera de ciento veinte centímetros en el eje mayor, de líneas ovaladas, con noventa centímetros del eje menor y jugando con los entrantes y salientes del diseño de José Manuel Hurtado», describe el propio pintor de la obra.

Se estrena el palio en la salida extraordinaria de esta tarde, a partir de las cinco y cuarto, saliendo desde la parroquia del Paseo de los Basilios y atravesando el río Genil por el Puente Romano para llegar hasta la basílica de Nuestra Señora de las Angustias. Después seguirá por la Carrera del Genil, Plaza de Mariana Pineda y calle San Matías donde visitará a la hermandad de la Paciencia a las ocho menos cuarto y a las nueve menos diez ha de estar en el templo de Santo Domingo. Regresará a las once de la noche bajando del Realejo por la Cuesta de Aixa y Ancha de la Virgen.