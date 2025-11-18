Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Virgen de la Maravillas en su paso de palio el pasado Domingo de Ramos IDEAL

Eduardo Peralta presentará el cartel de Sentencia y Maravillas

El cordobés Raúl Muñoz Gallardo, joven pintor especializado en arte sacro, graduado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales ha sido designado cartelista para anunciar la Estación de Penitencia del Domingo de Ramos de 2026

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:13

Comenta

La hermandad de Sentencia y Maravillas ha anunciado que será Eduardo Peralta de Ana, exdirector de este periódico y actual director del Aula de Cultura ... de IDEAL, quien presente el cartel que anunciará su Estación de Penitencia del Domingo de Ramos de 2026. La elección del periodista, con décadas de experiencia en la cobertura cofrade de Granada, refuerza el vínculo entre tradición, cultura y Semana Santa que caracteriza a la corporación.

