Eduardo Peralta presentará el cartel de Sentencia y Maravillas

La hermandad de Sentencia y Maravillas ha anunciado que será Eduardo Peralta de Ana, exdirector de este periódico y actual director del Aula de Cultura ... de IDEAL, quien presente el cartel que anunciará su Estación de Penitencia del Domingo de Ramos de 2026. La elección del periodista, con décadas de experiencia en la cobertura cofrade de Granada, refuerza el vínculo entre tradición, cultura y Semana Santa que caracteriza a la corporación.

Nacido en Madrid en 1958 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, Peralta de Ana ha dirigido diversos medios nacionales, entre ellos La Tribuna de Albacete y El Correo de Zamora, y fue parte del equipo de Diario 16, llegando a ejercer como director en funciones. Durante más de dos décadas estuvo al frente de este periódico en Granada, narrando la vida cofrade de la ciudad con cercanía y rigor. Su trayectoria le ha valido reconocimientos como 'El Llamador' de Canal Sur Radio en 2016, por su defensa constante del espacio que las hermandades merecen en los medios de comunicación.

El cartel será obra del joven pintor cordobés Raúl Muñoz Gallardo, una de las promesas del arte sacro andaluz. Nacido en 2001, es graduado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad de Sevilla y especialista en Gestión del Patrimonio. Su obra combina dominio técnico y sensibilidad estética, capturando la esencia de cada hermandad que representa.

A pesar de su juventud, Muñoz Gallardo cuenta con un amplio repertorio de trabajos vinculados a hermandades andaluzas. Durante 2025 ha firmado los carteles de las corporaciones del Caído, la O, el Rocío y el Socorro de Córdoba. Su relación con Sentencia y Maravillas se remonta a 2022, cuando realizó la portada de la revista «Darro Cofrade», demostrando su capacidad para unir retrato, devoción y estilo personal.