Detalle de la pintura que ilustra el cartel del acto IDEAL

Este domingo Granada renueva el voto con su Protector

A las 20:30 horas, un año más, en la capilla del Santísimo Cristo de San Agustín, el Ayuntamiento de la ciudad cumplirá con la tradición ininterrumpida desde finales del siglo XVII

Álvaro de la Torre Araus

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:16

La emperatriz Elena de Constantinopla descubrió la Vera Cruz en el año 320, la cruz en la que murió Jesucristo. En el 614, el rey Cosroes II de Persia invadió y conquistó Jerusalén, llevándose esta reliquia como trofeo. Sin embargo, en el 628, el emperador Heraclio logró recuperar la Cruz y la llevó de vuelta a Jerusalén. El 14 de septiembre de ese año, Heraclio entró en la Ciudad Santa cargando él mismo con la cruz. Desde entonces, esta fecha se conmemora en los calendarios litúrgicos como el día de la Exaltación de la Santa Cruz.

Este domingo ,14 de septiembre, tendrá lugar la festividad en nuestra ciudad. A las 20:30 horas, un año más, en la capilla del Santísimo Cristo de San Agustín, el Ayuntamiento de la ciudad renovará el voto de Acción de Gracias al Protector de Granada. Este año no tendrá lugar el tradicional desfile de la corporación con motivo del corte de la calle San Antón por obras.

Imagen -

La historia de este crucificado se remonta a 1520, cuando la comunidad de Agustinos encargó a Jacobo Florentino la creación de un crucificado para su iglesia en Granada. Desde su llegada, el Santísimo Cristo adquirió una profunda devoción entre los granadinos. Esta devoción se manifestó en varias ocasiones, cuando el pueblo acudía en rogativa ante él, en años de calamidades como las sequías devastadoras de 1587, 1635 y 1750, así como la plaga de langosta y terremotos de 1755.

Sin embargo, fue un acontecimiento significativo a finales del siglo XVII el que dispararía la devoción hacia el crucificado. El 5 de agosto de 1679, la imagen fue sacada en procesión ante una epidemia de peste que azotaba Granada. Las crónicas de la época relatan que, tras esa rogativa, la epidemia comenzó a remitir de manera extraordinaria. A raíz de este milagro, el Ayuntamiento de Granada instituyó un voto de acción de gracias a perpetuidad al Santo Cristo, que se renovaba cada 8 de agosto. En los últimos años esta renovación se trasladó al 14 de septiembre, coincidiendo con la festividad de la Exaltación.

La imagen del Santísimo Cristo, atribuida a Jacobo Florentino «El Indaco», es un crucificado de imponentes dimensiones y anatomía perfeccionada. Presenta mínimas muestras de sangre, destacando la herida del costado, profunda y realista. Se encuentra sobre una cruz plateada del siglo XVII, adornada con motivos de la pasión, simbolizando la profunda conexión espiritual de Granada con su Sagrado Protector.

