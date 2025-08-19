¿Por quién doblan las campanas de Granada en septiembre?

Septiembre se asoma por las calles de Granada con su manto de luz dorada. Este mes, a menudo olvidado entre el bullicio del turismo veraniego, ... la vuelta al cole y la calma del otoño, guarda un significado especial para los granadinos. En este punto del calendario, las campanas de la ciudad resuenan con fuerza cada año. En este 2025 las campanas pregonarán el mes de la Patrona de Granada, la fiesta de la popularmente llamada Patrona del Albaicín y el homenaje sonoro al primer Centenario de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate

Mes de la Patrona Virgen de las Angustias

El domingo 31 a las 21:00 horas, la Basílica de la Virgen de las Angustias se convertirá, un año más, en el escenario de una poderosa sinfonía de campanas. Durante quince minutos ininterrumpidos, sus ocho campanas repicarán con fuerza, marcando la llegada del mes de los regresos y el inicio de los actos y cultos en honor a la patrona de la ciudad. Este acto, que tal vez pase desapercibido para muchos, es un recordatorio para los granadinos de todo lo bello que está por venir, culminando con la esperada salida de la Virgen el último domingo del mes.

8 de septiembre María Santísima de la Aurora del Albaicín

La festividad de la Natividad de la Virge el 8 de septiembre en el Albaicín, trae consigo un programa lleno de actos, cultos y actividades que muestran la esencia de un barrio.Como es tradición, el repique general de campanas de los conventos y templos del barrio en honor a la Virgen de la Aurora tendrá lugar el 8 a las 20:00 horas. Entre los eventos destacados se encuentra el Solemne Triduo y Función Solemne en honor a María Santísima de la Aurora, donde el cofrade Javier Sierra compartirá la exaltación a la titular albaicinera. Además, la Verbena de la Aurora, que tendrá lugar el 5 y 6 de septiembre en la plaza del Cristo de las Azucenas (Huerto del Carlos), promete ser el punto de encuentro de vecinos y la celebración festiva de inicio del curso cofrade

Centenario Nuestro Padre Jesús del Rescate

Este año, el repique de las campanas granadinas alcanza nuevas alturas. El viernes 26 de septiembre, a las 22:00 horas, Granada se transformará en un escenario musical excepcional con el concierto de campanas «Amores et Clamor». Esta obra, un homenaje sonoro al primer centenario fundacional de la cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate, se convertirá en una experiencia inolvidable. Elaborada por el renombrado compositor Llorenç Barber, la pieza será interpretada por más de 100 intérpretes voluntarios, dirigidos con maestría por Montserrat Palacios. El resonar de más de 90 campanas desde 25 campanarios distintos, creando una armonía que aúna corazones y espíritus. Este desafío técnico no solo rompe barreras musicales; se convierte en un lazo que une a participantes y oyentes en una conexión profunda, reflejando la esencia vibrante de septiembre en Granada.

Los ensayos comenzarán el 13 de septiembre, impulsados por el apoyo de instituciones locales y regionales. Destacan entre estas instituciones la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y el Patronato de la Alhambra y el Generalife. Las campanas resonarán en lugares emblemáticos como la Torre de la Vela de la Alhambra, el edificio de la Real Chancillería, las basílicas de San Juan de Dios y de la Virgen de las Angustias, las 16 campanas de la torre de la Catedral de Granada y la iglesia de San Nicolás en el Albaicín. Las calles de Granada se transformarán en un lienzo sonoro que desafiará las barreras del tiempo y el espacio.