El curso cofrade echa a andar a los pies de la Virgen de las Angustias

El curso nuevo que comienza ahora para la Federación de Cofradías y para el resto de hermandades que la integran «tiene como principal objetivo la ... actualización de los Estatutos» en los que ha venido trabajando en los últimos meses una comisión designada por la Federación y «el comienzo del desarrollo de los actos que se programan para los meses de 2025 y 2026, para conmemorar el primer centenario de la Federación de Cofradías». El presidente de esta corporación cofrade de la capital granadina, Armando Ortiz, ha indicado a nuestro diario que la primera junta de gobierno se desarrollará el próximo martes, día 2 de septiembre, y en la misma se abordarán ya los primeros asuntos de cara a la determinación del programa a desarrollar durante el curso y paralelamente los actos del centenario que se prevén presentar hacia mediados de octubre. Para mediados del curso «queremos que estén ya definitivamente aprobados los nuevos Estatutos que vendrán a renovar a los aprobados por monseñor Cañizares Llovera en el año 1996, como colofón de la revisión estatutaria que promovió monseñor Méndez Asensio en 1992. Se someterán al criterio de los hermanos mayores en un pleno extraordinario convocado exclusivamente para este fin.

Un curso aparentemente más sosegado que el pasado y en el que se estudiarán pormenorizadamente todas las iniciativas y propuestas dispuestas por los hermanos mayores de las treinta y dos corporaciones nazarenas sobre la carrera oficial que se estrenó el pasado año y que precisa de «ajustes» como ya aseguró que haría la junta de gobierno en el primer pleno celebrado en el mes de abril último, tras la Semana Santa. Ahora es el momento de analizarlos, plantear sus soluciones y propuestas que se tendrán también que abordar con el Ayuntamiento de Granada. Por lo pronto en esta primera reunión de la junta de gobierno se dispondrá finalmente el desarrollo de las bases del concurso fotográfico que regirá la elección del cartel oficial de la Semana Santa de 2026. En esta misma sesión se espera que se hable ya de los posibles pregoneros oficiales del año que viene y las propuestas que se habrán de formular desde el área de Cultura de la junta de gobierno, para su aprobación y comunicación al interesado o interesada. Los distintos nombres que van sonando son más del comentario popular de cofrades y de propuestas personales que algunos hermanos mayores les gustaría fueran realidad. En breves fechas se conocerá puesto que, como ya se hizo el pasado año, este y otros nombramientos se conocerán el 15 de septiembre coincidiendo con la celebración del día de la Patrona de Granada.

Inauguración del curso

La primera cita de este curso en la que se verán las caras los hermanos mayores será el próximo miércoles, 3 de septiembre, con la participación de la Federación en los cultos anuales a la Patrona de Granada. Será en el camarín de la Virgen cuando tomen posesión los nuevos miembros de la junta de gobierno federativa. Son Laura Raya Zurita, como vocal de Formación y Cultos; Juan Armando Ocaña González-Cuadros, como vocal de Arte y Ornato y Victoria Eugenia Ramos Gutiérrez, nueva vocal de Protocolo y Relaciones Externas. Recibirán la medalla de la Federación y jurarán los Estatutos actuales, al igual que también recibirán la misma insignia los hermanos mayores que resultaron elegidos en los comicios respectivos de cada cofradía, celebrados entre mayo y julio últimos. Son María del Carmen Capilla, hermana mayor de la cofradía de las Maravillas; José Espinel Calderón, como hermano mayor de la de Jesús Despojado; Jesús Tomás Molina Lapresa, de la cofradía de la Oración en el Huerto; Antonio Martín Rubio, hermano mayor de la cofradía del Rosario; Juan Manuel Jaldo Gómez, de la hermandad salesiana del Cristo de la Redención; José Ortega Solera, hermano mayor de la cofradía de la Aurora; Rosalén Pedrosa Díaz, hermana mayor de la cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia; Álvaro Esteban Nieto, de la cofradía del Santo Sepulcro y José Moreno, hermano mayor de la del Cristo de los Favores, designado por el Arzobispado de manera interina ante la suspensión del proceso electoral decretado por el prelado granadino y a la espera de una nueva convocatoria.

Aún restan dos procesos que están fechados en los próximos días, en la hermandad de Jesús de la Paciencia que se celebrará el 25 de septiembre y el de la cofradía de la Alhambra convocado para el día 17 de octubre.