Virgen de las Angustias. Fermin Rodríguez

El curso cofrade echa a andar a los pies de la Virgen de las Angustias

El miércoles día 3, la Federación de Cofradías ofrece sus cultos y dará posesión a sus nuevos miembros

Jorge Martínez

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:33

El curso nuevo que comienza ahora para la Federación de Cofradías y para el resto de hermandades que la integran «tiene como principal objetivo la ... actualización de los Estatutos» en los que ha venido trabajando en los últimos meses una comisión designada por la Federación y «el comienzo del desarrollo de los actos que se programan para los meses de 2025 y 2026, para conmemorar el primer centenario de la Federación de Cofradías». El presidente de esta corporación cofrade de la capital granadina, Armando Ortiz, ha indicado a nuestro diario que la primera junta de gobierno se desarrollará el próximo martes, día 2 de septiembre, y en la misma se abordarán ya los primeros asuntos de cara a la determinación del programa a desarrollar durante el curso y paralelamente los actos del centenario que se prevén presentar hacia mediados de octubre. Para mediados del curso «queremos que estén ya definitivamente aprobados los nuevos Estatutos que vendrán a renovar a los aprobados por monseñor Cañizares Llovera en el año 1996, como colofón de la revisión estatutaria que promovió monseñor Méndez Asensio en 1992. Se someterán al criterio de los hermanos mayores en un pleno extraordinario convocado exclusivamente para este fin.

