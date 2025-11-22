Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Semana Santa de Granada

La Curia Eclesiástica no autoriza la salida de la Virgen de la Esperanza para el 20 de diciembre

Señalan desde la plaza de Alonso Cano que no se atiene la solicitud a las normas diocesanas del 25 de julio de 2024.

Jorge Martínez

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

A través de un simple comunicado a sus hermanos la cofradía de la Esperanza y Jesús del Gran Poder ha trasladado la negativa del Consejo ... Episcopal del Arzobispado de Granada para «no autorizar» la salida extraordinaria «para realizar una peregrinación Jubilar con la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de la Esperanza a la basílica de Nuestra Señora de las Angustias para el 20 de diciembre» con motivo de celebrarse el Año Jubilar de la Esperanza.

