La Curia Eclesiástica no autoriza la salida de la Virgen de la Esperanza para el 20 de diciembre

A través de un simple comunicado a sus hermanos la cofradía de la Esperanza y Jesús del Gran Poder ha trasladado la negativa del Consejo ... Episcopal del Arzobispado de Granada para «no autorizar» la salida extraordinaria «para realizar una peregrinación Jubilar con la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de la Esperanza a la basílica de Nuestra Señora de las Angustias para el 20 de diciembre» con motivo de celebrarse el Año Jubilar de la Esperanza.

Es esta una de las poca ciudades andaluzas donde la celebración del Año Jubilar decretado por el Papa Francisco para conmemorar el 2025 aniversario del Nacimiento de Jesús, no ha tenido ninguna cita cofrade especial, ni siquiera la que se podría haber esperado con la celebración del rosario de la aurora con la Virgen de las Angustias a la Catedral en la mañana del último domingo de septiembre.

La convocatoria de la Vigilia de la Inmaculada Concepción del 7 de diciembre se justifica por parte del Arzobispado como «Jubileo de las Hermandades y Cofradías» y a la participación en él se remite el comunicado firmado por el vicario de Pastoral, José Carlos Isla Tejera y ratificado de la secretaría curial por Valentina Gobbo, vicecanciller del órgano curial. En el mismo se insta a los hermanos de esta corporación del Martes Santo a participar «activamente en el Jubileo de las Hermandades y Cofradías…no autorizando dicha solicitud de peregrinación».

No había más explicaciones en el documento remitido a la cofradía y que ésta mismo lanzó de manera pública a través de sus redes sociales. El hermano mayor, Luis Sánchez Martínez, ha referido a nuestra redacción que sabían que la negativa sería «casi segura, pero pensamos desde el cabildo de hermanos que sería bueno realizar este acto presididos por la imagen de nuestra Titular mariana». El propio consiliario de la cofradía, José Gabriel Martín, ya había advertido de las dificultades para que se diera permiso para esta peregrinación extraordinaria. La cofradía ya había solicitado a la Federación de Cofradías que la imagen de la Virgen de la Esperanza presidiera la Vigilia de la Inmaculada con el motivo del Año Jubilar pero finalmente no se había considerado y se dictaminó para que la imagen de la Virgen de la Granada estuviera en la Catedral en este «Año de la Esperanza». Ese era un motivo más para justificar la presencia de la Virgen con esta advocación en la Catedral en la noche del 7 de diciembre.

Celebraciones de aniversarios

Esta redacción ha querido conocer los motivos reales para la negativa, algo que no se deja claro en el comunicado que remiten a la cofradía de la parroquia de San Gil y Santa Ana. Fuentes del Arzobispado han señalado a nuestro periódico que «éstos se sustentan en el capítulo 4 sobre las procesiones extraordinarias de las hermandades y cofradías del decreto de modificación de las Normas Diocesanas de Hermandades del 25 de julio de 2024». Estas directrices, ya firmadas por el actual arzobispo, monseñor Gil Tamayo, especifican que las salidas extraordinarias sólo se autorizarán atendiendo a motivaciones tales como «el aniversario de la erección canónica de la hermandad y cofradía comenzando con el XXV aniversario, y todos los múltiplos de veinticinco; por el aniversario de talla o hechura de la imagen Titular de la cofradía, comenzando también por el vigésimo y todos sus múltiplos o por el aniversario de coronación canónica iniciándose de igual manera a partir del año veinticinco de su celebración». Para celebrar una procesión extraordinaria se debe tener la aprobación del vicario de Pastoral y la hermandad deberá someterlo a cabildo de hermanos que aprobará «previamente el programa de actividades y el presupuesto correspondiente».

Desde la hermandad aseguran que no habían pedido para salida extraordinaria «sino para una peregrinación jubilar» a lo que, desde otras opiniones curiales añaden que «se debe entender que la peregrinación la realizan las personas, los hermanos, de una cofradía, y no la imagen Titular» en cuyo caso ya sería una procesión extraordinaria, y no es el interés que ocupa la celebración de este acto.