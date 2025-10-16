Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Altar de cultos de Nuestra Madre y Señora de la Consolación en la capilla del Convento del Santo Ángel Custodio Carolina Fernández

Cultos y Besamanos en honor a Nuestra Madre y Señora de la Consolación

La Virgen se presenta con una impresionante mantilla goyesca de blonda española dispuesta a modo de concha, junto a un peto bordado en oro. El sábado 18 de octubre, los devotos podrán participar en el Besamanos que se celebrará en la capilla del Convento del Ángel Custodio desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Jueves, 16 de octubre 2025, 15:11

La Hermandad del Cristo de San Agustín de Granada celebra desde ayer los Solemnes Cultos en honor a Nuestra Madre y Señora de la Consolación en la capilla del Convento del Santo Ángel Custodio hasta el 17 de octubre de 2025 que comienzan a las 20:00 horas con el rezo del Santo Rosario, el ejercicio del Triduo y la Eucaristía. Francisco José Mingorance Rodríguez es el encargado de predicarlos.

Cada tarde, la comunidad de Clarisas Franciscanas, - que ya están con los preparativos para tener todo listo de cara a la campaña de dulces navideños, lleva a cabo el rezo del Santo Rosario a las 18:15 horas seguidos de la Eucaristía a las 19:00 horas. La advocación de Nuestra Señora de la Consolación tiene un lugar destacado en el convento de religiosas del Santo Ángel Custodio por lo que también se suma a las 20:00 horas al Triduo

Durante estos cultos, la Virgen se presenta con una impresionante mantilla goyesca de blonda española dispuesta a modo de concha, junto a un peto bordado en oro. Su saya, también bordada, está realizada sobre terciopelo azul, mientras que el manto, bordado en terciopelo burdeos, es obra del reconocido Sebastián Marchante. Además, la imagen de la Virgen lleva una corona de plata que fue donada por los hermanos con motivo del XXV Aniversario de su Bendición, diseñada y ejecutada por Alberto Quirós. La saya es producida por el taller de Otilio Durán, de Alhendín.

El viernes 17 de octubre se llevará a cabo el juramento de nuevas reglas para hermanos de la hermandad, un acto que subraya la renovación y el compromiso con los valores y tradiciones de esta corporación. El sábado 18 de octubre, los devotos podrán participar en el Besamanos en honor a Nuestra Madre y Señora de la Consolación, que se celebrará en la Capilla desde las 10:00 hasta las 18:00 horas. A las 12:30 horas del mismo día, tendrá lugar la Solemne Función Principal de Instituto. Este significativo evento estará presidido por Pedro Castón Boyer SJ, consiliario I de la corporación, quien ocupará la Sagrada Cátedra en el Convento del Santo Ángel Custodio. El domingo 19 de octubre culminarán los actos con la celebración de la Solemne Función Principal de Instituto.

Comisión para el nuevo palio

La hermandad se encuentra actualmente inmersa en el proyecto de un nuevo palio para su Titular. Antonio Fernández Guerrero actúa como comisario de esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de una comisión artística conformada por Francisco Garví Fernández, Juan Miguel Joyanes Toledo y Juan Spitzley Vílchez. El pasado sábado tuvo lugar una sesión de trabajo entre la comisión y la bordadora ultimando todos los detalles de este gran proyecto para la Semana Santa de Granada

El diseño de este nuevo palio, que sigue el estilo imperio, fue aprobado por el cabildo de hermanos y presentado por Álvaro Abril Vela, mientras que la bordadora encargada es Dolores Fernández, procedente de Brenes.

