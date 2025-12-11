Cuarenta años de carteles de la Semana Santa de Granada, entre las novedades de HolyCards 2026

El Carmen de los Mártires acogió anoche la presentación de HolyCards Granada 2026. Más allá del componente ceremonial, el acto mostró cómo un proyecto concebido ... inicialmente como entretenimiento se ha transformado en un objeto cultural capaz de articular memoria, identidad y religiosidad popular.

El escenario —emblemático, con presencia institucional municipal y autonómica y un aforo lleno de representantes cofrades— evidenció el impacto simbólico de HolyCards en la agenda cultural de la ciudad. En pleno diciembre, cuando la iconografía navideña monopoliza el espacio público, Granada dedicó una noche a revisar su propio relato visual de la Semana Santa. El mensaje fue claro: la tradición cofrade ha dejado de ser un ámbito exclusivo del ritual para integrarse en la lógica contemporánea de archivos compartidos, divulgación patrimonial e iniciativas culturales. No falto, además, el apoyo a la capitalidad europea

La principal novedad de esta edición es la serie de cromos dedicada a los carteles oficiales de la Semana Santa entre 1980 y 2025. Convertir 46 carteles en material coleccionable genera un doble efecto: acerca un archivo hasta entonces disperso y traslada un patrimonio visual al terreno cotidiano.

El Centro de Estudios Cofrades de Granada, dirigido por María José García Escobar, ha desempeñado un papel clave. Su intervención ha aportado rigor documental y una lectura crítica de un corpus gráfico que va más allá de «lo cofrade»: refleja los distintos lenguajes estéticos que han recorrido la ciudad durante cuatro décadas. De la ilustración clásica a la fotografía contemporánea, los carteles condensan cambios sociales, debates sobre la representación religiosa y los equilibrios entre tradición e innovación.

Interacción entre generaciones

Manuel Montes compartió con IDEAL sus reflexiones sobre este proyecto horas antes de comenzar el acto. Maestro de Primaria y rostro habitual en medios cofrades, explica que presentar el evento le resulta familiar: «Cada día expongo uno diferente en clase con mis alumnos de quinto; esas son mis verdaderas tablas». Montes, de 37 años, también destaca la conexión personal con los asistentes: «Hablar con hermanos que comparten la misma pasión todo el año es un regalo».

La iniciativa, promovida por HolyCards, busca fomentar la interacción entre generaciones y la afición por el material físico, más allá de las pantallas. «Gracias a HolyCards, nuestra fe se difunde por redes y calles, pero también permite que los pequeños conecten directamente. Ese contacto no tiene sustituto», señala Montes, subrayando la dimensión educativa y social de la propuesta.

El acto transcurrió en un ambiente cercano y familiar, recordando que incluso en pleno Adviento es posible vivir un instante de Cuaresma. «Hablar de las hermandades de mi Granada es un regalo por el que estoy muy agradecido», añade. Hermano de la Cañilla (Humildad) y de Santa María de la Alhambra, y exvocal de Juventud de la Federación de Cofradías, Montes combina su labor docente con colaboraciones en Cope, Radio Cofrade, Granada FM y PTV Granada. Para él, el encuentro reforza la tradición cofrade y tiende puentes entre generaciones, subrayando la importancia de la educación en valores.

Las cifras de esta edición en Granada: 15.000 álbumes y 8 millones de cromos

La dimensión intergeneracional es otro de los logros de la iniciativa. El álbum permite a un niño descubrir un cartel de 1986 y, al mismo tiempo, iniciar un diálogo con quien vivió aquella Semana Santa. Esther Labrat, vocal de Comunicación y Cultura de la Real Federación, ha coordinado el proyecto un año más como enlace entre la Granada cofrade y los promotores, asegurando que la iniciativa conecta tradición, afición por el material gráfico y públicos de todas las edades. «Si ese intercambio ocurre, hemos ganado más que con cualquier estadística», afirma.

Las cifras de esta edición en Granada: 15.000 álbumes y 8 millones de cromos. Su lanzamiento este sábado, en la antesala de la Navidad, facilitará su presencia en un periodo especialmente propicio para el intercambio. Más allá del número, la propuesta inserta la Semana Santa en un marco cultural contemporáneo que combina la recuperación de imágenes clave, la elaboración de vínculos emocionales y la apertura de nuevos espacios de consulta como la App 'Estampitapp'. Su expansión a ciudades con menor tradición cofrade confirma el alcance creciente del proyecto.