Un concierto recaudará fondos para la iglesia de la Aurora y el camerín de la Virgen del Rosario

El resplandor de la Alhambra no solo se manifiesta en su arquitectura monumental y en la belleza de sus jardines, sino también en la riqueza cultural que alberga. Este próximo 13 de junio, el Palacio de Carlos V será el escenario de un evento único que combinará música y filantropía en un concierto extraordinario a beneficio de World Monuments Fund (WMF), una organización sin ánimo de lucro dedicada a la conservación de monumentos y sitios culturales a nivel mundial.

Este concierto no solo celebra el 60 aniversario de WMF en Granada, sino que también busca recaudar fondos para restaurar dos joyas del patrimonio histórico de la ciudad: las portadas de la iglesia de Santa Maria de la Aurora y San Miguel Bajo y el camarín de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario Coronada. Estos elementos arquitectónicos, seleccionados por su relevancia artística y simbólica, se encuentran en una situación crítica que exige una intervención urgente.

La iglesia de Santa Maria de la Aurora y San Miguel, construida sobre los vestigios de una antigua mezquita, es un magnífico ejemplo de la fusión de estilos a través de los siglos. Sus portadas clasicistas, atribuídas a Diego de Siloé y ejecutadas por Pedro de Asteasu, reflejan la grandeza del Renacimiento, aunque hoy enfrentan un deterioro alarmante. Por otro lado, el camarín barroco de la Virgen sufre de patologías estructurales graves, agravadas por las continuas filtraciones de humedad que amenazan su integridad. La preservación de estos tesoros no sólo es un deber cultural; es un homenaje a la historia y a las tradiciones que han forjado la identidad de Granada.

Un programa que rezuma el espíritu del jazz estadounidense y el vibrante mundo de los musicales

El director de orquesta y pianista norteamericano William Eddins tomará las riendas de la OCG (Orquesta Ciudad de Granada) en este memorable evento. Con un programa que rezuma el espíritu del jazz estadounidense y el vibrante mundo de los musicales, el repertorio incluirá la obertura de Gershwin para «Strike Up The Band» y las inolvidables «Danzas Sinfónicas» de Bernstein, extraídas de «West Side Story». El virtuoso Eddins también interpretará la célebre versión de Paul Whiteman de «Rhapsody in Blue», una obra maestra que ha transcendido generaciones. El cierre del recital estará marcado por el evocador «A Tone Parallel to Harlem» de Duke Ellington, prometiendo una noche llena de ritmo y emoción.

Detrás de esta iniciativa, se encuentra el respaldo incondicional del Patronato de la Alhambra y Generalife, con quien WMF colabora estrechamente desde hace años. Esta alianza ha permitido la restauración de otros importantes monumentos en la región, como la armadura de madera del Oratorio del Partal, reconocida con el Gran Prix de Europa Nostra, así como la valorización del Albaicín a través de la famosa ruta cultural conocida como la Dobla de Oro.

Así, el concierto del 13 de junio no solo será un deleite para los amantes de la música, sino también una oportunidad invaluable para contribuir a la conservación del patrimonio histórico de Granada. Asistir a este evento significará ser parte de una historia más grande: la historia de un pueblo que abraza su legado cultural no solo con nostalgia, sino también con la firme determinación de preservarlo para las futuras generaciones. Así que trae tu entusiasmo y tu deseo de hacer una diferencia; juntos, hagamos eco de la belleza de Granada, un acorde a la vez.