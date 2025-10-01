Comienza el mes del Rosario en Granada Este año, el papa León XIV ha hecho un llamado especial a los fieles, invitándolos a rezar el rosario por la paz durante todo el mes de octubre

Cada 1 de octubre, la Iglesia Católica inicia la celebración del mes del Santo Rosario, una oración profundamente reverenciada por numerosos santos a lo largo de la historia. Se atribuye la difusión del rosario a Santo Domingo de Guzmán, quien, según la tradición, lo recibió de las manos de la Virgen María.

Este año, el papa León XIV ha hecho un llamado especial a los fieles, invitándolos a rezar el rosario por la paz durante todo el mes de octubre. En un evento destacado, presidirá un gran rosario en la Plaza de San Pedro el sábado 11 de octubre a las 18:00 horas, en el contexto de la Vigilia del Jubileo de la Espiritualidad Mariana. El Papa ha subrayado que «el mes de octubre está dedicado especialmente al Santo Rosario, por lo que invito a todos a rezar el rosario por la paz todos los días del próximo mes, personalmente, en familia, en comunidad».

En Granada, las festividades toman un carácter especial con los Solemnes Cultos en honor a Nuestra Señora del Rosario Coronada, Copatrona de la ciudad, que se celebrarán del 7 al 12 de octubre. Cada día, a las 19:00 horas, se realizará la exposición del Santísimo, seguida del rezo del Santo Rosario a las 19:15 y la Eucaristía a las 20:00. La Solemne Función, presidida por Blas Gordo Jiménez, párroco de la Basílica de las Angustias, tendrá lugar el 12 de octubre a las 12:00 horas.

Estos cultos son organizados por la Muy antigua Pontificia Real, ilustre y venerable Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario. Este año, los mayordomos son Ramon Burgos Ledesma y Encarna Ximénez de Cisneros, mientras que la predicación de los cultos estará a cargo de fray Vicente Grau i Monrós, prior del Real Convento de Santo Domingo de Almería.

Un cuadro y una reliquia «ex sanguinis»

Por otro lado, las asociaciones apostólicas de la parroquia de Santa Escolástica participarán en el rezo meditado del Santo Rosario, promoviendo la unidad y el sentido de comunidad. Además, el domingo 5 de octubre, la Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario recibirá un importante regalo: un cuadro y una reliquia «ex sanguinis» de San Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei. Esta entrega será realizada por Ignacio Barrera, vicario de la Prelatura del Opus Dei en España, durante la celebración eucarística en la iglesia de Santo Domingo.

La campana de la Torre de la Vela

A partir del 7 de octubre, cuando se conmemora la festividad litúrgica de Nuestra Señora del Rosario, el templo abrirá sus puertas desde las 8:30 hasta las 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. En este día, la campana de la Torre de la Vela en la Alhambra repicará en honor a la festividad, mientras se llevarán a cabo diversas celebraciones a lo largo del día. El 10 de octubre, la Comisión de la Beatificación de Isabel la Católica impondrá su medalla a la Virgen, y el 12 de octubre culminarán los actos con la procesión que contará con los acompañamientos de la Banda de Cornetas y Tambores del Despojado y la Banda Unidad de Música de los Ángeles