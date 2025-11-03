Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Plaza de las Pasiegas acogerá el concierto «Señor de Granada» IDEAL

La Cofradía del Señor del Rescate celebra este sábado en Granada la Jornada de la Juventud

El viernes, 7 de noviembre, tras los cultos mensuales dedicados a Nuestro Padre Jesús del Rescate, la cofradía celebrará el acto de presentación y bendición de la «Túnica del Centenario».

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:55

Comenta

La cofradía del Señor del Rescate celebrará este sábado, 8 de noviembre, la Jornada de la Juventud, uno de los actos más esperados dentro del ... programa conmemorativo de su I Centenario Fundacional. El encuentro, previsto inicialmente para el pasado 8 de marzo, tuvo que ser aplazado debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  2. 2 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  3. 3 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  4. 4 Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado
  5. 5 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  6. 6

    La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano
  7. 7 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  8. 8 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes
  9. 9

    El misterio de los botones que cambian el color de los semáforos
  10. 10 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Cofradía del Señor del Rescate celebra este sábado en Granada la Jornada de la Juventud

La Cofradía del Señor del Rescate celebra este sábado en Granada la Jornada de la Juventud