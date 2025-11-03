La Cofradía del Señor del Rescate celebra este sábado en Granada la Jornada de la Juventud

La cofradía del Señor del Rescate celebrará este sábado, 8 de noviembre, la Jornada de la Juventud, uno de los actos más esperados dentro del ... programa conmemorativo de su I Centenario Fundacional. El encuentro, previsto inicialmente para el pasado 8 de marzo, tuvo que ser aplazado debido a las condiciones meteorológicas adversas.

La comisión organizadora, presidida por el cofrade Luis Ignacio Fernández-Aragón Sánchez, ha trabajado durante los últimos meses para reprogramar la cita, concebida como un espacio de encuentro, fe y convivencia entre los jóvenes de las distintas realidades de la Iglesia de Granada.

El programa de la jornada constará de dos actos principales. A las 13:00 horas se celebrará una Eucaristía en la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, con la participación del grupo Hakuna Granada, un movimiento musical que ha logrado conectar con las nuevas generaciones de católicos a través de un lenguaje fresco y contemporáneo.

Por la tarde, a las 17:30 horas, la Plaza de las Pasiegas acogerá el concierto «Señor de Granada», un recorrido musical por la historia de la Cofradía, con la participación de varias agrupaciones y bandas que han acompañado al Señor del Rescate en diferentes etapas como la Agrupación Musical Dulce Nombre (Marchena), la del Cristo de la Salud (Alcalá la Real), la de Santa María Magdalena (Arahal) y la de María Santísima de la Estrella (Granada) y la de Nuestro Padre Jesús del Rescate. Además participará la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras (Granada)

El viernes, 7 de noviembre, tras los cultos mensuales dedicados a Nuestro Padre Jesús del Rescate, la cofradía celebrará el acto de presentación y bendición de la «Túnica del Centenario».

La pieza ha sido diseñada por Álvaro Abril y ha sido bordada en el taller de Dolores Fernández. Según explica el propio Abril, el diseño «se inspira en el corpus artístico de Alejandro Eugenio del Rubio, artista granadino que fue maestro mayor de obras de la Catedral de Granada y titular del obrador de bordados más importante del sureste español».

