La cofradía del Rescate muestra su historia centenaria

Buena parte del legado patrimonial de la cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate se puede observar con detenimiento estos días en el Palacio de ... los Condes de Gabia, en el Realejo, cedido a la hermandad por el Área de Cultura de la Diputación Provincial de Granada. «Se trata de una muestra comisariada por el profesor Miguel Córdoba Salmerón, profesor del Ave María y Doctor en Historia del Arte y por el profesor Titular y director del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UGR, Mateo Arias Romero», como indicó a nuestro diario el hermano mayor de la corporación nazarena, Antonio Luis Morales.

«Deus Charitas Est: Rescate» pone en valor la historia de esta hermandad granadina establecida en la parroquial de Santa María Magdalena y que procesiona cada Lunes Santo por las calles de Granada. La cofradía con esta muestra desea «transmitir y difundir los cien años de existencia de nuestra hermandad así como compartir y trasladar sensaciones y sentimientos atesorados durante todo estos años».

Una ocasión que sirvió, en su inauguración, para reunir a numerosos hermanos de la cofradía, junto con distintos responsables de la hermandad y autoridades. Tomaron la palabra los responsables de la muestra quienes explicaron las cinco secciones en las que se divide la exposición. «El seguimiento» simbolizada en la cruz de guía de la cofradía, signo del Amor de Dios, acompañada por los faroles guía del cortejo. La sección segunda se presenta con el título «Caminando al encuentro» y está dedicada al grupo de devotos de la imagen que fundaron la cofradía. Se contempla el guion de la hermandad, el primer libro de actas y la invitación «a la oración silenciosa del hermano de la cofradía del Rescate».

Túnicas y orfebrería

La tercera sección lleva por título «Echaron a suerte mi túnica» y en la misma se exponen dos de las túnicas del Señor «que recuerdan su realeza», además de los nimbos con coronas de espinas y potencias «que recuerdan la humillación a la que fue sometido». Una cuarta sección «El aquí y ahora», en la que se muestra que la devoción sigue adentrándose en el corazón de los granadinos, un siglo después de la fundación de la cofradía y en la que se exponen diversos enseres actuales de la corporación. Finalmente, la sección «Quien me ve a mí ve al Padre» está dedicada a la imagen del Nazareno de la Magdalena con la peana histórica en la que procesionó muchos años, salida del taller de Navas Parejo en los comienzos fundacionales de la cofradía y sobre ella se ha dispuesto la famosa túnica «persa» realizada entre 1905 y 1910 por Juan Manuel Rodríguez Ojeda y adquirida por la cofradía gracias a Francisca Pérez de Herrasti, en el taller valenciano de Justo Burillo. Está custodiada por los cuatro faroles portados por ángeles, también obra de José Navas Parejo.

Importancia del patrimonio

Galería de hermanos mayores, túnicas nazarenas, el primitivo respiradero del paso de Jesús el Rescate, textos documentales, faroles y recuerdos de la cofradía, son protagonistas de esta muestra que recibió ya las primeras visitas sorprendidos por el valor de lo expuesto. El delegado de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, indicó la importancia cultural de estas citas «teniendo en cuenta por supuesto el sentido religioso que es el principal y la labor asistencial que realizan las hermandades». Granados, que estuvo acompañado por el delegado de Justicia de la Junta de Andalucía, Luis Recuerda, también destacó «el importante patrimonio que hoy se nos muestra ante nuestros ojos y que debemos valorar como una seña de identidad de la cofradía pues simboliza la devoción de sus hermanos y de los vecinos de la ciudad».

Esta muestra presenta al espectador «una propuesta que cuenta como hilo conductor con la reflexión sobre la belleza en un lenguaje universal a través del arte que ha ido atesorando la cofradía a lo largo de sus 100 años de historia», indicó uno de los comisarios, Miguel Córdoba, en la inauguración.

«Deus Charitas Est: Rescate» se podrá visitar hasta el cuatro de octubre en horario de lunes a sábados, de 11,00 a 14,00 horas y por la tarde entre las 18.00 y las 21,00 horas.