La cofradía del Rescate muestra su historia centenaria

«Transmitir y difundir los cien años de existencia de nuestra hermandad, además de transmitir los sentimientos atesorados»

Jorge Martínez

Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:20

Buena parte del legado patrimonial de la cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate se puede observar con detenimiento estos días en el Palacio de ... los Condes de Gabia, en el Realejo, cedido a la hermandad por el Área de Cultura de la Diputación Provincial de Granada. «Se trata de una muestra comisariada por el profesor Miguel Córdoba Salmerón, profesor del Ave María y Doctor en Historia del Arte y por el profesor Titular y director del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UGR, Mateo Arias Romero», como indicó a nuestro diario el hermano mayor de la corporación nazarena, Antonio Luis Morales.

