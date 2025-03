«La cofradía es mi compañera cuando estoy agobiada»

encarna ximénez Viernes, 2 de abril 2021, 23:44 Comenta Compartir

Cuando Carmen decide algo, es difícil que nada se le interponga. Así que no dudó en convencer a sus padres para que le permitieran darse de alta en la hermandad : «Al principio no lo entendían». Y, finalmente, Consuelo y Antonio –que también han autorizado esta entrevista, como corresponde– se dieron cuenta de que su hija lo tiene claro: «Aunque no salgamos, podemos ayudar, y estar aquí me despeja».

Los contados antecedentes cofrades están vinculados al Huerto, donde, entre otros, salen sus hermanos Antonio y Cristina. Pero toda la familia ha vivido con intensidad el Sábado Santo: «Era el día más especial, porque subíamos a la Alhambra y nos quedábamos a comer juntos». Mantiene en su memoria el olor a incienso, «que es inigualable», y que disfrutaba toda la semana «cuando salía con mis primos a ver las procesiones».

Nombre: Carmen Correa Luque. 17 años

Hermano desde: 22 de septiembre del 2020.

Motivos: El olor a incienso y el ambiente siempre le atrajo, y quiere ser útil.

Ya tiene preparada la mantilla, «que me hizo mi abuela», con la que saldrá cuando se pueda. La que se pondrá mañana para subir a la iglesia y estar con el resto de los hermanos. Podrá hacerse su primera foto junto a la Virgen, que quedará enmarcada para siempre. Y aprovechará para pedir, como cada noche –también al Señor– que haya salud «y que me permita descubrir en qué puedo ser más útil».

Sabe de primera mano que la situación es difícil porque, desgraciadamente ha perdido a dos familiares; y, por eso, no entiende a quienes no se toman en serio este Covid, «con el daño que está haciendo».

Está centrada en los estudios, terminando segundo de bachiller «y quiero hacer Magisterio, en la rama de Ciencias Biológicas». No teme que el fervor cofrade le despiste; muy al contrario sabe que ha encontrado un nuevo respaldo, porque «si te sientes agobiada, tienes a la cofradía para ayudarte». Por eso piensa dedicarle todo el tiempo posible, «quiero acercarme cada día más» y recuerda que, además de la devoción, es importante estar dentro y colaborar «cuota a cuota».

Se quedó chafada el año pasado, aunque no era todavía hermana, por no poder disfrutar la Semana Santa; por eso, le gusta ver las colas que se vienen formando en los templos: «Es emocionante».

Y mira hacia el frente, en el que se ve, incluso, ocupando un cargo de responsabilidad dentro de unos años: «Lo aceptaría con ilusión». Y para 2022, espera sentir el cansancio de la salida: «Ya me lo han dicho mis compañeras, que es largo», pero, asegura: «Si vas acompañando a tu Virgen no te importa». Sabe que la emoción de regresar con ella al templo, cumplida por fin la estación de penitencia, compensa de todo. Lo quiere vivir el próximo año. Y, si no es posible, «seguiré intentándolo». Ya lo he dicho, lo tiene claro.

La nueva generación de cofrades tiene rostros como el de Carmen Correa, Son personas que buscan en el mundo de la Semana Santa una devoción que perdure más allá del orgullo de salir acompañando a su titular. Con una fe y unas convicciones cimentadas en un ámbito familiar que siente la devoción como algo inherente a sus vidas. Jóvenes como Carmen Correa, y otros muchos que han aparecido en estas páginas durante los últimos días, tienen los pies en el suelo, pero no dejar de levantar la vista al cielo. Quizá, precisamente, para que luego, cuando la vuelvan a bajar, sean capaces de ver lo que el ruido del mundo les oculta.

Ello no implica vivir en las nubes, claro, sino comprender la importancia del otro: desde el conocimiento y el respeto, hasta la devoción –una parte de la vida– compartida. El mundo cofrade, la Semana Santa, tiene un prometedor futuro por delante.