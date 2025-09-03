El cofrade del Zaidín que exaltará el «Albayzín» Este jueves, 4 de septiembre, Santa María de la Aurora y San Miguel acogerá la Exaltación a la Virgen de la Aurora, que será declamada por Javier Sierra Antequera.

Álvaro de la Torre Araus Granada Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:18 Comenta Compartir

Septiembre es un mes que despierta un sinfín de recuerdos bellos, una danza de alegría que nos envuelve con la promesa de momentos cotidianos llenos de encanto. Para los cofrades granadinos, este periodo es especialmente significativo, pues marca el renacer de su devoción a la Virgen María, encarnada estos primeros días en las veneradas imágenes de Angustias, Aurora y Caridad.

La Basílica de las Angustias se erige como el corazón palpitante de estas celebraciones. Cada día de este mes, la devoción a esta Virgen de las Angustias atrae a fieles que, con entusiasmo, llenan su interior. En el emblemático Albaicín, el brillo de su Aurora se convierte en el homenaje perfecto a aquellos albaicineros que, en las décadas de los 70 y 80, decidieron «bajarse a Graná», llevando consigo un legado de fe y tradición.

Un cofrade siempre dispuesto

En este entramado de sentimientos y devociones, Javier Sierra Antequera emerge como un auténtico embajador de la unión entre Zaidín y Albaicín. Su trayectoria como hermano mayor de la Sagranada Lanza y colaborador en diferentes hermandades, así como su labor en medios de comunicación, lo posicionan como un referente en la celebración de estas tradiciones. Sus primeros pasos como cumunicador cofrade los dio de la mano de nuestro compañero Jorge Martínez en Radio Granada. Con cada pregón que pronuncia, logra hilar las historias de un pueblo que vive la Semana Santa con una intensidad única, recordándonos que la esencia de Granada se encuentra en sus raíces más profundas y en la generosidad de sus cofrades.

La hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón da comienzo hoy los cultos en honor a su Titular Mariana. Este jueves, 4 de septiembre, la sede canónica de Santa María de la Aurora y San Miguel acogerá la Exaltación a la Virgen de la Aurora, que será declamada por Javier Sierra Antequera. La cita tendrá lugar tras los cultos programados a las 20:30 horas. Sierra es un hijo del Zaidín, pero también un embajador del Albaicín. Un cofrade que forma parte de una generación que trabajó para que Granada disfrutara de una Semana Santa vibrante y llena de vida cultural.

La Virgen de sus abuelos

Su historia con la Aurora comenzó a los cuatro años, cuando su abuela, -vecina del histórico Jesús Muros cerca de San Nicolás, le hizo partícipe de la tradición. La Virgen de la Aurora pasaba por la puerta de los abuelos de Javier una vez al año cuando se la trasladaba desde San Nicolás pues San Miguel bajo aún no estaba acondicionado. Desde entonces, su vida ha estado entrelazada con la Virgen del palio blanco, habiendo vivido siempre rodeado de ese legado cofrade. Desde bien pequeño los Jueves Santo son una fiesta que se celebra subiendo al barrio y comiendo en familia, guardando la vigilia como manda la tradición del barrio. Desde adolescente ha vivido el regreso de la virgen de sus abuelos. Siempre está cada Jueves Santo

Su primer recuerdo, el día que le dieron el hábito blanco y rojo que simboliza la fe, le acompaña hasta hoy. A pesar de que su madre nunca salió de mantilla ni ha sido hermana, el amor por la Aurora ha sido un hilo conductor en su hogar. Así, Javier se convierte en el testimonio viviente de unas tradiciones que persisten y se renuevan, llevando consigo la esencia de un pueblo que venera en cada paso la belleza de su Religiosidad Popular.

En el corazón de Sierra Antequera late un profundo apego por la Virgen María, una devoción que trasciende lo meramente espiritual y se convierte en un disfrute constante. Su exaltación es un compendio de vivencias con la Aurora, donde cada recuerdo está entrelazado con el amor y la reverencia hacia nuestra Patrona para transmitir un mensaje de Caridad. La historia de la cofradía de la Lanzada se entrelaza con el legado de los albaicineros, quienes han forjado una conexión única con esta Virgen del Martes Santo, una de las más queridas, que siempre recibe muestras de cariño desbordantes. En su exaltación, no sólo se evocan vivencias personales, sino que también se celebran las múltiples advocaciones que adornan Andalucía, cada una con su particular encanto.

Caridad del Zaidín

Salvador Rodríguez Becerra, en su investigación sobre las Advocaciones Marianas de Gloria, señalaba con acierto que Andalucía es, sin duda, «la tierra de María Santísima». No hay lugar en esta región donde la figura de la Virgen María no esté presente, como un faro de fe, devoción, arte y la esencia misma de la religiosidad popular. Así, en cada celebración, en cada oración, se reafirma el lazo indisoluble entre los andaluces y la Virgen. Algo que queda demostrado con el septiembre granadino lleno de actos y cultos marianos.

Este 8 de septiembre, la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores en el Zaidín se llenará de fe y devoción para celebrar la onomástica de la Virgen de la Caridad. Javier Sierra culminará una semana de recuerdos y tradiciones en un lugar donde resuenan sus raíces. Los días 5, 6 y 7 de septiembre, el Solemne Triduo a María Santísima congregará a la comunidad en un ambiente de oración y reflexión, preparando así el corazón para la Solemne Celebración Eucarística.