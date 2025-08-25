Churriana se viste de gala para el traslado de su Patrona Arcos, banderolas y adornos embellecen el recorrido. La banda de la Asociación Musical San Isidro de Armilla acompañará a la Virgen hasta la iglesia de la Visitación

Álvaro de la Torre Araus Granada Lunes, 25 de agosto 2025, 12:23 | Actualizado 13:00h. Comenta Compartir

Cada 29 de agosto, Churriana de la Vega se viste de gala para rendir homenaje a su patrona, la Santísima Virgen de la Cabeza con el solemne traslado desde su ermita hasta la iglesia de la Visitación.

La celebración comenzará la noche anterior, este jueves, a las 21:30 horas, con una emotiva ofrenda floral. Los fieles y devotos llegan con ramos y flores, símbolos de su devoción y cariño hacia la Virgen. Este evento, lleno de sentimientos y tradiciones, es un anticipo del solemne traslado del día siguiente. La banda de la Asociación Musical San Isidro de Armilla acompañará a la Virgen con marchas elegantes de corte alegre, estableciendo un ambiente festivo y reverente. «Acompañaremos a la Reina de la Vega en su solemne traslado desde la ermita hacia el templo parroquial», aseguran desde la banda, subrayando su compromiso con una de las citas veraniegas más esperadas.

La cuadrilla de costaleros celebra este año su 38 aniversario desde su fundación en 1987. El actual equipo de capataces compuesto por Jesús Alabarce, Ángel Fernández, Manuel López, Antonio Guerrero y Enrique Sáez, ha demostrado un compromiso constante en el arte del costal desde hace 13 años. Un momento significativo en la historia de la hermandad fue el 5 de mayo de 2019, cuando la Virgen fue proclamada Reina de la Vega por la autoridad eclesiástica de Granada.

Preparativos meticulosos

El traslado se ha convertido en un evento ineludible para muchos cofrades, con la afluencia de participantes aumentando año tras año. Los preparativos para la procesión son rigurosos; cada detalle es cuidadosamente considerado. Arcos, banderolas y adornos embellecen el recorrido, destacando especialmente las esperadas «esquinas de la Socorro» y «esquina de la Rufina». En estos lugares, los cantes populares y las manifestaciones de alegría son parte fundamental de la celebración, creando un ambiente festivo.

Novena y Función Principal

Ampliar

Del 30 de agosto al 7 de septiembre, la novena en honor a la Virgen de la Cabeza se celebra en la parroquia, culminando en la función principal el 8 de septiembre a las doce del mediodía. Durante este evento, los vecinos, junto a los fieles, expresan su devoción caminando por las calles en una procesión que pone de relieve su fe. Este recorrido culmina con el regreso de la imagen a su santuario a las 21:00 horas.

La historia de la Virgen de la Cabeza se remonta al año 1227, cuando, según la tradición, se apareció a un pastor en Sierra Morena. Con el tiempo, el culto a esta advocación fue creciendo, especialmente en el siglo XVI, cuando surgieron diversas cofradías, incluyendo la de Churriana de la Vega. Aunque carecemos de documentación precisa, se sabe que la devoción ha estado presente en esta localidad durante siglos, fortaleciendo no solo la identidad cultural de sus habitantes, sino también el vínculo entre la comunidad y la Virgen.