Cerca de cien campanas celebran este viernes el centenario del Rescate

Vive la cofradía de Jesús del Rescate un fin de semana muy especial que se viene preparando durante todo el año con momentos «muy emotivos, ... llenos de fe y fraternidad», como relata a IDEAL el hermano mayor, Antonio Luis Morales. Indica que llega el día «más importante de todos: el 26 de septiembre de 2025, fecha en la que se cumplen exactamente cien años de la fundación de la cofradía». Para conmemorarlo, la comisión que organiza estas citas del centenario que está presidida por Luis Ignacio Fernández-Aragón prepara unas jornadas que quedarán marcadas para siempre «en nuestra historia y que estamos llamados a vivir con la mayor intensidad y emoción». Para la hermandad, llegar a ser una cofradía centenaria «es un motivo de orgullo y de acción de gracias. Significa que durante un siglo hemos sabido mantener viva la fe y la devoción al Señor del Rescate, transmitida de generación en generación. Nos recuerda nuestro pasado, nos fortalece en el presente y nos compromete a seguir construyendo el futuro de la cofradía con la misma ilusión y entrega con la que lo hicieron quienes nos precedieron».

De esta manera, este viernes viene en el calendario de los cofrades de terciopelo rojo y capillo color escarlata marcado por dos celebraciones singulares. La primera en la iglesia de Santa María Magdalena a las ocho de la noche. Será la Eucaristía conmemorativa del centenario y estará presidida por el vicario de Pastoral del Arzobispado de Granada, José Carlos Isla. Después, la gran cita que se viene preparando en Granada durante los últimos días, el concierto de campanas en el que participarán noventa campanas de veintiséis campanarios granadinos y para el que la directora Montserrat Palacios ha precisado de más de un centenar de voluntarios para interpretar la partitura del compositor Llorenç Barber. «Es recomendable escucharlo desde una azotea de edificio en alto o sencillamente paseando por las calles del entorno del centro de la ciudad pero en ningún caso aglomerarse en la plaza de las Pasiegas puesto que solo se escucharán las dieciséis campanas de la Catedral» recuerda el hermano mayor.

El domingo día 28 de septiembre, último del mes, a las diez de la mañana, se celebrará la misa de Acción de Gracias que estará presidida por el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, retransmitida por Canal Sur TV en directo. Aún restan distintas citas previstas para los próximos días como el traslado del día 11 de octubre de la imagen de Jesús del Rescate hasta la Catedral y la salida extraordinaria del Señor de Granada en la mañana del 13 de octubre, lunes.

Regresan a Santo Domingo

Además, esta tarde quedarán repuestos al culto público en Santo Domingo las imágenes del Señor de la Santa Cena y María Santísima de la Victoria tras la intervención realizada por el restaurador Óscar Martín del Pozo. Estarán a la veneración de los cofrades y fieles desde las cinco de la tarde hasta la Eucaristía de acción de gracias anunciada para las ocho de la noche. A las siete, el restaurador ofrecerá una breve explicación del proceso de restauración.

La siguiente cita de este último viernes de septiembre será en el salón de plenos del Ayuntamiento de Granada con la organización, por parte de la Asociación Cultural 'Granada Siempre' del pregón a la Virgen de las Angustias. Correrá a cargo de la reconocida locutora de radio y pregonera, Emilia Cayuela, y al término tendrá lugar la entrega de los premios 'Barreta, 2025'.

En otro orden de cosas se celebran estos días los triduos en honor de San Miguel Arcángel en la iglesia del barrio de Los Vergeles, presidido por el párroco y consiliario de la hermandad del Señor de la Resurrección, Juan Martínez. Dará comienzo a las seis y media y la Eucaristía está prevista para las ocho de la noche.