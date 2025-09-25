Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Señor del Rescate espera para procesionar en unas semanas por Granada. Ideal

Cerca de cien campanas celebran este viernes el centenario del Rescate

La cofradía de la parroquia de la Magdalena vive unas jornadas de homenaje a su titular y a la Virgen de las Angustias

Jorge Martínez

Granada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:10

Vive la cofradía de Jesús del Rescate un fin de semana muy especial que se viene preparando durante todo el año con momentos «muy emotivos, ... llenos de fe y fraternidad», como relata a IDEAL el hermano mayor, Antonio Luis Morales. Indica que llega el día «más importante de todos: el 26 de septiembre de 2025, fecha en la que se cumplen exactamente cien años de la fundación de la cofradía». Para conmemorarlo, la comisión que organiza estas citas del centenario que está presidida por Luis Ignacio Fernández-Aragón prepara unas jornadas que quedarán marcadas para siempre «en nuestra historia y que estamos llamados a vivir con la mayor intensidad y emoción». Para la hermandad, llegar a ser una cofradía centenaria «es un motivo de orgullo y de acción de gracias. Significa que durante un siglo hemos sabido mantener viva la fe y la devoción al Señor del Rescate, transmitida de generación en generación. Nos recuerda nuestro pasado, nos fortalece en el presente y nos compromete a seguir construyendo el futuro de la cofradía con la misma ilusión y entrega con la que lo hicieron quienes nos precedieron».

