Celebraciones del 15 de agosto en Granada Procesiones, fiestas patronales, verbenas... Varias imágenes estarán expuestas en el día de la Asunción de la Virgen. Una tradición que contó hasta con una hermandad en la ciudad

Álvaro de la Torre Araus Granada Jueves, 14 de agosto 2025, 12:59 | Actualizado 13:32h.

En Granada, tanto en la capital como en la provincia al completo, el 15 de agosto se vive con especial fervor. Uno de los lugares más emblemáticos es la Abadía del Sacromonte, donde la Solemnidad de la Asunción tiene un lugar privilegiado por su rica historia y relevancia artística. La capilla de la Abadía, dedicada a esta advocación, celebra una Eucaristía Solemne a las 12 horas, un momento de recogimiento y espiritualidad en medio de las festividades.

La celebración no se limita a la Abadía. La parroquia de Pedro Ruiz, cercana a Santa Fe, será otro punto de encuentro para los fieles que deseen rendir homenaje a la Virgen. Además, la solemnidad coincide con las festividades dedicadas a otros patronos de la provincia. Entre las celebraciones más significativas encontramos a la Virgen de las Nieves en Dílar, un símbolo de protección y amparo para sus habitantes. De igual manera, la Virgen de los Remedios en Montefrío convoca a sus devotos en una reflexión sobre la esperanza y la sanación.

Un año más tendrá lugar el Besamanos en Benamaurel a su Patrona, la Virgen de la Cabeza. En Colomera y Motril, el fervor se hace presente en honor a la Virgen de la Cabeza, cuya advocación recuerda la importancia de la fe inquebrantable y la devoción popular. Almuñécar, por su parte, rinde homenaje a la Virgen de la Antigua, una celebración que une a los vecinos en una expresión de gratitud y cariño.

La alegría también resplandece en Guajar Alto con la festividad de la Virgen de la Aurora. En Guejar Sierra, la Virgen del Rosario y San Roquese convierten en faros de luz para quienes buscan guía en sus caminos. Albuñuelas brinda su homenaje a la Virgen de las Angustias, una figura que acompaña a sus fieles en momentos de dolor y sufrimiento, mientras que en Deifontes, el Santísimo Cristo de la Veracruz y la Virgen del Milagro son objeto de devoción y milagros. Finalmente, el Cristo de la Fe en Diezma invita a sus seguidores a fortalecer su espiritualidad y confianza en lo divino. Además, Maracena celebra a San Joaquín y Santa Ana

La Virgen dormida, una tradición con arraigo en Granada

Varias imágenes están expuestas en la cercanía de los fieles en el día de la Asunción de la Virgen en nuestra ciudad una tradición que contó hasta con una hermandad. Uno de los aspectos más cautivadores de esta celebración en Granada es «La Virgen dormida», una antigua tradición que muestra la conexión emocional y devocional de los granadinos hacia la figura de la Virgen. De hecho, la Hermandad del Tránsito de Nuestra Señora, originaria del histórico barrio del Realejo, se encargó de mantener viva la devoción a esta imagen. Aunque actualmente la hermandad ha perdido presencia, su legado se mantiene en las celebraciones que incluyeron novenas y procesiones hasta 1936.

La imagen, encargada en 1731 al escultor Joseph Ramiro Ponce de León, se encuentra hoy en la iglesia de Santo Domingo, donde ha perdurado a través de los siglos. La urna que alberga la Virgen del Tránsito fue creada por el tallista Antonio Romero tres años después, en 1733. El retablo que la enmarca, originario de San Gil, añade una capa de historia que conecta a generaciones pasadas con el presente.

Por otro lado, en la iglesia de San Ildefonso, situada en el bajo Albaicín, otra imagen similar, de autoría anónima, se venera con devoción. Este tipo de obras, datadas a finales del siglo XVII o principios del XVIII, son testigos silenciosos de la profunda fe y el arraigo cultural que la Virgen María tiene en la comunidad granadina.