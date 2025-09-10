Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Exposición de fotografías de la Semana Santa de Granada presentadas en el último concurso. J. M. G.

El cartel de la Semana Santa de 2026 será fotográfico

La Federación de Cofradías ha convocado un concurso en el que se emplearán 1.700 euros en premios

Jorge Martínez

Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:11

Se ha abierto ya el plazo de presentación de instantáneas para la elección del cartel oficial de la Semana Santa granadina para el próximo año. ... Como se recordará, desde que ocupa la presidencia federativa Armando Ortiz, cada año se produce una alternancia para que sea cartel un trabajo pictórico «encargado por la propia Federación de Cofradías y al año siguiente es una fotografía», recuerda a IDEALel máximo responsable federativo, Armando Ortiz. «Un sistema que está teniendo buena acogida puesto que no se pierde la fotografía para el cartel como ha pasado en el resto de capitales andaluzas y se promueve y reconoce también el trabajo de los fotógrafos que es muy importante para nuestra Semana Santa», añade la vocal de cultura, Esther Cabello.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso
  2. 2 Un enfrentamiento en el Sacromonte acaba con un hombre apuñalado en el brazo
  3. 3 El té de Isabel Preysler y otras especias de moda que triunfan en Granada: «No damos abasto»
  4. 4

    Once empresas optan a la obra de Avenida Cervantes y se evaluarán en dos semanas
  5. 5

    Jorge Pascual emerge ante la duda con Bouldini
  6. 6 La Guardia Civil encuentra dos caballos en un estado lamentable en una parcela de Cádiar
  7. 7

    Elias Valtonen y el partido de su vida
  8. 8 La previsión de los expertos del precio del aceite de oliva para la nueva campaña que empieza
  9. 9

    Comienza el corte en un tramo de la autovía A-44 por las obras en el viaducto de Rules
  10. 10

    Granada, cuarta provincia española con mayor índice de delitos contra el personal sanitario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El cartel de la Semana Santa de 2026 será fotográfico

El cartel de la Semana Santa de 2026 será fotográfico