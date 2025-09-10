El cartel de la Semana Santa de 2026 será fotográfico

Se ha abierto ya el plazo de presentación de instantáneas para la elección del cartel oficial de la Semana Santa granadina para el próximo año. ... Como se recordará, desde que ocupa la presidencia federativa Armando Ortiz, cada año se produce una alternancia para que sea cartel un trabajo pictórico «encargado por la propia Federación de Cofradías y al año siguiente es una fotografía», recuerda a IDEALel máximo responsable federativo, Armando Ortiz. «Un sistema que está teniendo buena acogida puesto que no se pierde la fotografía para el cartel como ha pasado en el resto de capitales andaluzas y se promueve y reconoce también el trabajo de los fotógrafos que es muy importante para nuestra Semana Santa», añade la vocal de cultura, Esther Cabello.

La principal novedad del concurso de este año es que el premio destinado a ser portada de la revista 'Gólgota' en su edición extraordinaria de la cuaresma de 2016 «seguirá la propuesta del equipo de redacción de la publicación y es que, por vez primera y de manera exclusiva para la portada de la revista federativa, se podrá presentar como fotografía una creación artística de base fotográfica». Para el resto de premios de la sección A, deberán ser instantáneas fotográficas excluyendo el fotomontaje. Es decir, el cartel oficial, que será el primer premio; el programa de horarios e itinerarios de las hermandades, que será segundo premio; y la mención especial que se destinará a la portada de la ilustración del pregón oficial habrán de ser fotografías presentadas por sus distintos autores. En caso del fotomontaje o tratamiento digital de la portada de 'Gólgota' deberá presentar el artista autorización para el uso de las fotografías que se incluyan. La coordinación del certamen corre a cargo de la vocalía de Arte y Ornato que preside Armando Ocaña.

Exposición

La sección B dispuesta por la Federación de Cofradías se destinará como portada de la publicación llamada 'Guía de Cuaresma 2026', que estará presentada para el comienzo del Miércoles de Ceniza, hacia el 18 de febrero. En la distribución de los premios «se hace de manera similar cada año pero en esta ocasión los setecientos euros del primer premio se destinarán a la obra fotográfica del cartel oficial», recuerda Esther Cabello.

Este primer premio está dotado con 700 euros. El segundo, que será la portada del programa de las estaciones penitenciales de las cofradías tiene una dotación de 400 euros y el tercero, el montaje, 200 euros. Cien euros se destinarán a la mención especial que ilustrará el pregón oficial, del que se desconoce aún su autor. Además, «este año recuperamos cuatro accésits con 50 euros cada uno y diploma acreditativo, que se reproducirá en las páginas interiores del programa oficial de horarios e itinerarios del año próximo».

En la sección B también se entregarán tres accésits de cincuenta euros con el mismo fin de los accésits de la sección A. «El interés para participar por los fotógrafos granadinos, profesionales y aficionados, es muy alto. Hay que recordar que el año pasado, que no era cartel fotográfico, se recibieron casi 200 fotografías, por lo que esperamos superar este nivel participativo este año», refleja el presidente de la Federación.

Por lo pronto el plazo de presentación de originales está abierto hasta el día 26 de este mes y se depositarán en la sede federativa de la plaza de los Lobos, número 12, entre las seis y media y las ocho de la noche, de lunes a viernes. Esther Cabello recuerda también que en las bases «se han tenido en cuenta las apreciaciones formuladas por la Asociación de Fotógrafos Cofrades de Granada (FocoGranada), tanto en esta cita como en la regularización de las credenciales para los días de Semana Santa», y destaca «la buena colaboración existente entre la Federación de Cofradías y la asociación».

La vocalía de Cultura está encajando las citas y datos que llegan desde la comisión del Centenario de la Federación de Cofradías «y esperamos que para octubre se den a conocer los actos concretos ya y el cartel anunciador que en este caso sí que es una pintura». Se trata de un encargo realizado al acatucitano Juan Díaz Losada, autor ya de numerosos carteles oficiales de nuestra Semana Santa y de cofradías, aniversarios y salidas extraordinarias. Se espera poder presentarlo el 18 de octubre.

El lugar de exposición para las obras presentadas al concurso será el Centro Cultural Gran Capitán, cedido por el Ayuntamiento de Granada, entre los días 24 al 31 de octubre. El jurado que determinará los premios estará integrado por cuatro miembros de la junta de gobierno de la Federación de Cofradías, que serán el vicepresidente, la secretaria y los vocales de cultura y de arte y ornato, «y en el primer pleno de octubre se designarán los cuatro hermanos mayores que estarán incluidos» pero se completarán con un noveno voto, el que aporte el voto popular «ejercido de forma presencial durante los tres primeros días de exposición pública».