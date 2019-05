Cambio en la presidencia de la Banda de Tres Caídas Dimite Francisco Huertas y lo sustituye Rubén Moral Mesa FERNANDO ARGÜELLES Domingo, 12 mayo 2019, 22:14

El empresario y presidente del Club Ciclista 'Manuela Fundación', Francisco Huertas González, anunció públicamente este sábado su dimisión como presidente de la Banda de Cornetas y Tambores nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas de Granada como consecuencia de "múltiples desavenencias" con el actual hermano mayor y algunos miembros de la junta de la hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Tres Caídas y Nuestra Señora del Rosario. Huertas decidió poner fin a esta etapa al frente de la popular banda granadina a través del siguiente comunicado:

“Desde el principio mi intención fue asumir la responsabilidad de que la banda no desapareciera, lo cual sucedía en el momento de hacerse cargo de esta y para lo cual fui llamado. Se ha creado una dirección musical de primer nivel con personas aptas para el cargo, se han traído músicos de las mejores bandas de Andalucía, se han creado uniformes nuevos para unos 200 componentes, se ha arreglado una nave con insonorización y con espacio suficiente para almacenar, ensayar y poder tener convivencia entre nuestros componentes a diario, se han adquirido instrumentos de primer nivel para todos ellos y siempre con miras a una calidad musical impecable para poder estar a la altura como se merece nuestra Banda y la Hermandad. Dentro de todos los motivos que me trajeron a la banda, uno muy importante fue hacer una labor social con gente que no tiene posibilidades laborales y poder así ayudarlos en funciones dentro y fuera de la banda para que puedan tener un futuro como todos nos merecemos. Cabe reseñar que la banda nunca ha recibido remuneración económica por parte de la Hermandad para todas las actuaciones o procesiones que han realizado. Asimismo ni tan si quiera ha recibido un pequeño ágape después del gran esfuerzo que hacen nuestros componentes en cada una de las estaciones de penitencia o actuaciones para la Hermandad.

Después de hacer todo esto el hermano mayor sigue cuestionando todo lo que hacemos, hasta tal punto de pensar convocar un cabildo para echar a la banda de la Hermandad. Como en ningún momento se ha querido dañar a la banda ni su relación con la Hermandad y su junta de gobierno, y como consecuencia de múltiples desavenencias con el actual hermano mayor y algunos miembros de la junta de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Tres Caídas y Nuestra señora del Rosario, he tomado la decisión de apartarme y dimitir como presidente de la Banda de Tambores y Cornetas Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas del Realejo para que sea lo mejor para todos".

Según ha conocido la redacción de IDEAL, Rubén Moral Mesa, uno de los componentes más veteranos de la formación, se va a hacer cargo de la presidencia hasta que sea renovada la junta directiva de la banda.