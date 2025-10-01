Cambio histórico en la Semana Santa de Granada: el Cristo de la Misericordia original saldrá cada Jueves Santo El arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, ha comunicado la autorización para que la imagen del Silencio, tallada por José de Mora en el siglo XVII, sea la que presida la Estación de Penitencia de la cofradía

Álvaro de la Torre Araus Granada Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:11 | Actualizado 17:50h.

El arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, ha comunicado la autorización para que la imagen original del Santísimo Cristo de la Misericordia, tallada por José de Mora en el siglo XVII, sea la que presida la Estación de Penitencia de la hermandad del Silencio durante la madrugada del Jueves Santo. Esta decisión refuerza el compromiso de la hermandad con la custodia y promoción del valor referencial, religioso, cultural y patrimonial de su venerado titular.

La obra, encargada por los clérigos menores de San Francisco Caracciolo, fue esculpida en la «casa de los mascarones» del Albaicín y originalmente estuvo asociada a la Iglesia de San Gregorio Bético. A lo largo de su historia, la imagen fue conocida como el «Santísimo Cristo de la Salvación» y posteriormente como el «de la Expiración», hasta adoptar finalmente el nombre de «Santísimo Cristo de la Misericordia» con la fundación de la cofradía. Este crucificado es considerado uno de los ejemplos más destacados de la imaginería granadina, habiendo sido exhibido en importantes exposiciones, como la de 1967 en el Hospital Real y la de 2000 en la Catedral de Granada, en conmemoración del V Centenario del nacimiento de Carlos I.

A lo largo de su trayectoria, la hermandad ha desarrollado vínculos significativos, uniendo fuerzas con la hermandad Sacramental del Señor San José y Ánimas en 1986 y siendo reconocida como socia de honor de la archicofradía universal del Apóstol Santiago en 2000. La Semana Santa de 2009 marcó el centenario del renacer de la tradición cofrade granadina, resaltando la procesión histórica y la reactivación de esta cultura religiosa. A pesar de las inclemencias meteorológicas que afectaron la celebración, la presencia del Santísimo Cristo de la Misericordia se hizo notable.

Ampliar El Cristo de la Misericordia de Mora en la Catedral Jorge Pastor

La beatificación de Fray Leopoldo de Alpandeire en 2010, con la imagen del Santísimo Cristo en el altar mayor, consolidó aún más la relevancia de la cofradía, que recibió una reliquia del venerado monje limosnero, fortaleciendo su legado espiritual.

En 2024, el Vía Crucis oficial de la Real Federación de Cofradías fue presidido por el Cristo de la Misericordia de José de Mora y Nuestra Señora de la Soledad de Bernardo José de Mora, en conmemoración del centenario de sus hermandades. La última vez que se celebró un acto similar con estas imágenes tan fundamentales en la historia de la Semana Santa de Granada había sido en 1944, durante la II Guerra Mundial, buscando la paz en el mundo.

'José de Mora. El barroco espiritual'

La talla original del Cristo, restaurada recientemente en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ocupa, estos meses, un lugar privilegiado en la exposición 'José de Mora. El barroco espiritual'. Su presencia es parte de una muestra que se podrá visitar hasta el 1 de febrero de 2026, con motivo del III centenario de la muerte de José de Mora y también en el contexto de los actos conmemorativos de la construcción de la Catedral. La Imagen ha presidido el presbiterio de la Catedral desde el 15 de febrero tras su llegada a Granada desde Sevilla.

El Santísimo Cristo de la Misericordia preside todo el Año Jubilar en la Catedral de Granada, un acontecimiento que se inició con una Eucaristía el 29 de diciembre de 2024. Hasta el próximo 28 de diciembre de 2025 se vivirá en la Iglesia diocesana de Granada el año Santo. Es por ello que la réplica de Barbero Gor y que ha procesionado desde los años 80 ocupa el lugar de la original. Por lo tanto, las dos están en la Catedral durante estos meses. Algo insólito

La técnica de puntos

La técnica de puntos ha sido una herramienta mágica en las manos de escultores a lo largo de los siglos, permitiéndoles inmortalizar obras maestras en diferentes materiales y escalas. Aunque sus orígenes se pierden en él tiempo, fue en el siglo XIX cuando esta técnica alcanzó su máximo esplendor, cobrando especial relevancia en la reproducción de esculturas en mármol y madera.

En Granada, dos ejemplos sobresalientes de esta tradición son las réplicas del Cristo de la Misericordia (José de Mora) y Nuestro Padre Jesús del Perdón ( Diego de Siloé), ambas de la parroquia de San José vecina al taller que su autor, Antonio Barbero Gor, tenía en la calle San José baja.

En una entrevista a IDEAL el pasado mes de junio, Barbero Gor compartió recuerdos de esos años. «Mi padre me enseñó todas estas técnicas. Recuerdo cómo, en el taller, me transmitió su sabiduría. Era un tiempo en que el arzobispado prohibía la salida de imágenes, pero para nosotros, cada punto de talla era un desafío y una forma de expresión. Los puntos no eran simples marcas; eran referencias de profundidad en una obra que debía cobrar vida. Así, con paciencia y dedicación, aprendí que el arte no se imprime, se crea y se siente. La obra final, siempre con matices diferentes, nos mostraba que lo esencial reside en el proceso».