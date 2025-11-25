Bib-Rambla recupera los sabores tradicionales de la Navidad granadina

Cuando el Adviento asoma en Granada, la ciudad se llena de aromas que invitan a detenerse y respirar hondo: miel, canela, almendra tostada y azúcar ... glas... Del convento a la plaza, del obrador a nuestras casas, los dulces navideños granadinos conservan recetas que parecen viajar en el tiempo, y este año cobran especial protagonismo en la Plaza Bib-Rambla con la apertura del Mercado Cofrade de Navidad, desde el 29 de noviembre.

En la iniciativa participan la hermandad de los Escolapios, la Salesiana de Redención y Salud, la cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz, y la hermandad del Santísimo Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz en colaboración con el Ayuntamiento de Granada. Los puestos, ofrecerán una selección de dulces que combinan historia, tradición y pasión: alfajores rellenos de miel de caña, turrones de yema y almendra tostada, polvorones que se deshacen al primer contacto con la lengua, y los míticos roscos de vino que parecen contener en su aroma todo el invierno granadino.

En Bib-Rambla, la Navidad se vive con todos los sentidos: se escucha, se huele, se toca y, sobre todo, se saborea. Y en cada dulce, se encuentra un pedazo de historia, tradición y la calidez de una ciudad que sabe endulzar la navidad como ninguna otra.