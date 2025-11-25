Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Detalle del cartel anunciador del Mercado Cofrade de Navidad IDEAL

Bib-Rambla recupera los sabores tradicionales de la Navidad granadina

El Mercado Cofrade de Navidad, que abre sus puertas el 29 de noviembre, reúne a varias hermandades granadinas para ofrecer dulces que reflejan tradición, historia y la devoción local.

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:13

Cuando el Adviento asoma en Granada, la ciudad se llena de aromas que invitan a detenerse y respirar hondo: miel, canela, almendra tostada y azúcar ... glas... Del convento a la plaza, del obrador a nuestras casas, los dulces navideños granadinos conservan recetas que parecen viajar en el tiempo, y este año cobran especial protagonismo en la Plaza Bib-Rambla con la apertura del Mercado Cofrade de Navidad, desde el 29 de noviembre.

