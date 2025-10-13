Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Virgen de la Esperanza se presenta en su altar con exorno floral compuesto por nardos y rosas de pitimini Hdad. Esperanza

Besamanos en San Gil y Santa Ana con motivo del VII Aniversario de la Coronación de la Esperanza

Los fieles y devotos podrán visitar a la Virgen hasta las 20:30 horas. La Eucaristía tendrá lugar a las 18:00 horas. Posteriormente, se llevará a cabo la jura de cargos de la nueva Junta de Gobierno

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:20

Este lunes Granada está viviendo momementos singulares que formarán parte de la historia de la Granada cofrade. 7 años después, Nuestro Padre Jesús del Rescate y la Virgen de la Esperanza se han vuelto a encontrar en un momento cargado de emoción. El Señor iba camino, en extraordinaria, de la parroquia de San Pedro y San Pablo y, por otro, la comunidad parroquial de San Gil y Santa Ana se reune en la jornada de hoy para celebrar el VII Aniversario de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de la Esperanza, cuya imagen preside el altar mayor de la iglesia.

La Virgen se ha dispuesto por el equipo de priostía de la hermandad en un bello altar efímero de cultos con nuevo mobiliario para estos, diseñado por el artista granadino Barroco, que promete embellecer aún más las liturgias y actividades religiosas. La decoración floral, elaborada con esmero por Granatum, está compuesta por nardos y rosas de pitimini. En honor a esta efeméride, Nuestra Señora de la Esperaza se encuentra en Besamanos en la iglesia de San Gil y Santa Ana durante toda la jornada, desde las 10:30 hasta las 20:30 horas, permitiendo a los fieles acercarse y rendir homenaje a la Virgen.

La Eucaristía, uno de los momentos centrales de la celebración, está programada para las 18:00 horas. Posteriormente, se llevará a cabo la jura de cargos de la nueva Junta de Gobierno presidida por Joaquín Sánchez Martínez, un acto que contribuirá a la continuidad y el buen funcionamiento de la hermandad en el servicio a la comunidad.

El ritual de coronación se remontan al siglo XVII

La coronación canónica de Nuestra Señora de la Esperanza fue llevada a cabo por Monseñor Javier Martínez Fernández, arzobispo de Granada, el 13 de octubre de 2018, coincidiendo con la fiesta litúrgica de San Eduardo y con la celebración del 300 Aniversario de la imagen, creada por el reconocido escultor granadino José Risueño de Alconchel.

El ritual de coronación, cuyas raíces se remontan al siglo XVII, es un acto solemne que resalta el privilegio otorgado por la Santa Sede a ciertas imágenes de la Virgen María por su antigüedad y veneración. La imposición de la corona simboliza la realeza de María y su dominio sobre el orbe cristiano, siendo uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

