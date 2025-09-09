El barrio Fígares celebra el Dulce Nombre de María La parroquia de San Emilio acoge, desde hoy hasta el 11 de septiembre, un triduo en honor a la Titular mariana de la hermandad del Despojado. El día 12 tendrá lugar la Función Solemne y la jura de la nueva Junta de Gobierno

Durante el mes de septiembre, la Iglesia Católica celebra tres festividades marianas de gran relevancia en Granada: el Nacimiento de María (8 de septiembre), el Santo Nombre de María (12 de septiembre) y los Dolores de María (15 de septiembre). Dentro de estas conmemoraciones, la fiesta del Santo Nombre de María se destaca como una memoria facultativa, cuya historia se remonta al siglo XVI en España.

La memoria del Santo Nombre de María fue instituida por el Papa Inocencio XI en 1683, quien decidió extenderla a la Iglesia universal como agradecimiento a la Virgen María por su protección durante el asedio otomano a Viena, comandado por el rey de Polonia, Jean Sobieski. Desde entonces, los Padres de la Iglesia han subrayado el poder del nombre de María, convirtiéndolo en un símbolo de fe y devoción entre los cristianos.

En este contexto de celebraciones, la cofradía de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras, bajo la presidencia de su hermano mayor, José Espinel Calderón, tomará posesión el próximo 12 de septiembre, coincidiendo con la festividad litúrgica del Dulce Nombre de María. Este acto no solo será un momento de transición para la cofradía, sino también una oportunidad para renovar su compromiso espiritual con la Virgen.

La Virgen del Dulce nombre lleva saya bordada en oro sobre terciopelo de seda, que fue donada por un grupo de hermanos para su primera salida, tocado a blonda con encaje de punto de abuja y manto de bendición. Como detalle, porta una medalla con San Simón de Rojas, llamado el apóstol del Dulce Nombre de María, por la celebración del Triduo y Función en su honor. El vestido de la Virgen es Francisco Garví

La parroquia de San Emilio acogerá, desde hoy hasta el 11 de septiembre, un triduo en honor a la Titular mariana, iniciando cada jornada a las 20:30 horas. La Función Solemne en honor al Santo y Dulce Nombre de María se celebrará el día 12 a las 20:30 horas, en la cual se oficializará la nueva junta de gobierno. La sagrada cátedra será ocupada por el párroco y director espiritual de la cofradía, Wieslaw Marek Susz Moraniec.

Desde el año 1994, la cofradía estuvo trabajando en la creación de una imagen de la Virgen, que fue encargada al escultor cordobés Miguel Ángel González Jurado, quien también realizó la figura de San Juan Evangelista. En 1998, se llevó a cabo la bendición de las imágenes por el arzobispo Antonio Cañizares en la Basílica de San Juan de Dios. El Domingo de Ramos de 2019, la imagen procesionó bajo su paso de palio marcando un momento único e irrepetible en nuestra Semana Santa.

