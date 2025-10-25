El Bar León recibe la Custodia de Plata «por su compromiso y apoyo a la Semana Santa de Granada» Hasta el momento han recibido este premio en las siete ediciones anteriores, Jacinto Morente, Manuel López Guadalupe, José Luis Barrales, José Montero, Curro Andrés, Manuel Lirola García y José Carvajal Gálvez

Álvaro de la Torre Araus Granada Sábado, 25 de octubre 2025

Ayer, el ambiente y la agenda cofrade en Granada indicaban que estamos en pleno curso cofrade, y esto se sintió especialmente en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde la Asociación Corpus Christi de Ex Hermanos Mayores de Hermandades y Cofradías de la ciudad entregó la Custodia de Plata 2025 al Bar León. La entrega estuvo presidida por la concejal Ana Belén Sánchez Requena, el presidente de la Asociación José Luis Ramírez Domenech y el presidente de la Real Federación de Cofradías, Armando Ortíz.

Hasta el momento han recibido este premio en las siete ediciones anteriores, Jacinto Morente, Manuel López Guadalupe, José Luis Barrales, José Montero, Curro Andrés, el querido Manuel Lirola García y José Carvajal Gálvez. El premio se materializa en una Custodia realizada en metal plateado en el taller del iliturgitano José Ángel Molina.

El acto de entrega contó con la presencia de la mayoría de los miembros de la Asociación, hermanos mayores en ejercicio como los del Señor de la Humildad, Borriquilla o Esperanza, familiares y un entrañable grupo de históricos cofrades. Además, se encontraban los concejales Francisco Almohalla y Carolina Amate. Este reconocimiento, -muy merecido, fue dirigido a la Familia León-Guerra, compuesta por Joaquín León Guerra, Antonio León Guerra y Joaquín León González, quienes han llevado adelante este reputado restaurante durante más de seis décadas.

La distinción se otorga cada año como homenaje a aquellos que han demostrado dedicación y compromiso con la Semana Santa de Granada y con todas las actividades cofrades que les han sido comunicadas, sin distinción, a lo largo de su historia. La entrega de este premio no solo se basa en el apoyo incondicional que la familia ha brindado a las hermandades, sino también en la afabilidad y bonhomía que caracteriza a sus integrantes, lo que ha hecho que el Bar León se convierta en un punto de encuentro para la comunidad granadina.

La cocina del Bar León es un verdadero reflejo de la tradición y calidad culinaria de la región. Antonio León, junto a su esposa Tomasa Guerra —una excelente cocinera que ha transmitido sus recetas a las siguientes generaciones—, inauguró el primer establecimiento en la Placeta Sillería. Posteriormente, el negocio se trasladó a la calle Pan, donde ha permanecido desde entonces, consolidándose en 1983 como restaurante. Desde ese año, ha mantenido la esencia de dos locales hasta 2008, cuando se unificaron en el actual espacio.

Un lema que define a esta familia y su filosofía hacia los clientes es: «No se sienta cliente, somos amigos». Esta frase refleja la cercanía y la fidelidad que han cultivado con los granadinos, convirtiéndose en un lugar imprescindible, especialmente en épocas de festividad.

La familia León está profundamente vinculada a la Semana Santa de Granada, contribuyendo de forma anónima a construir no solo una semana de actos religiosos, sino una comunidad social activa durante todo el año. La Asociación de Ex Hermanos Mayores está presidida por José Luis Ramírez Domenech. Cofrade granadino, asumió en septiembre la responsabilidad de representar a este grupo que agrupa a aquellos que sirvieron a diversas hermandades en Granada. Ramírez, quien fue hermano mayor de la cofradía de Santa María de la Alhambra entre 2005 y 2009, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito cofrade.

En 2000, desempeñó un papel crucial como comisario en la coronación canónica de su Titular y anteriormente había sido secretario general de la misma cofradía. Además, su compromiso con la Federación de Cofradías se destaca en su labor como miembro de la comisión gestora de 1996 a 1998. En 2000, también fue pregonero de la Semana Santa de Granada y ha exaltado a la Alhambra en diferentes ocasiones, consolidando su legado en la tradición cofrade granadina. Actualmente forma parte de la comisión del Centenario de la Real Federación