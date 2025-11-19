La Banda de los Dolores rinde homenaje a los compositores granadinos en San Matías

La parroquia imperial de San Matías acogerá este sábado, 22 de noviembre, el concierto de entrada gratuita que la Banda de Música de Nuestra Señora ... de los Dolores ofrecerá a las 20.00 horas, dentro del programa de actividades culturales con motivo del Centenario de la Real Federación. Decana entre las formaciones granadinas y referente de la música procesional, la banda presentará un repertorio dedicado a los nuevos compositores locales, en un recorrido por la creación contemporánea que une tradición, identidad y renovación sonora en la ciudad.

A las 20.00 horas, la parroquia imperial de San Matías acogerá el concierto de la Banda de Música de Nuestra Señora de los Dolores, formación decana entre las bandas granadinas y referente indiscutible tras décadas caminando con finura y solemnidad tras palios y cortejos. Será una cita marcada por la memoria, la raíz y la creación contemporánea, un diálogo entre lo heredado y lo que aún está por escribirse.

Bajo la dirección de Antonio Linares, la banda ofrecerá un programa centrado en los nuevos compositores que han contribuido a renovar el lenguaje musical cofrade de la ciudad. Un viaje que une a Faus con López Carreño, trazando un mapa sonoro donde las tradiciones dialogan con la sensibilidad actual.

El repertorio incluirá las marchas Virgen de las Maravillas (José Faus), Lunes Santo en Granada (M. Molinero), Santa María de la Alhambra Coronada (Francisco Higuero), Passio Granatensis (Ángel López Carreño), Mater Misericordiae (J. A. Barros), Mi Amargura (Víctor Ferrer), Virgen de las Angustias (Luis Megías), Miércoles Santo en Granada (Miguel S. Ruzafa) y Regina Romae (Gómez Cuenca), piezas que forman parte del acervo emocional de varias generaciones de granadinos.

Granada, tierra de marchas solemnes y de tradición musical exquisita, ha cultivado desde finales del siglo XIX un patrimonio sonoro propio. Compositores como Antonio de la Cruz, José Montero, Francisco Alonso, los hermanos Megías, José Faus, Francisco Higuero, Miguel Sánchez Ruzafa, Ángel López Carreño o Víctor M. Ferrer han cincelado un estilo reconocible, íntimamente ligado a la identidad de la ciudad.

A este legado se suma la aportación más reciente de agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores, que desde finales del siglo XX han ampliado el repertorio con obras locales y foráneas. Entre ellas destacan las composiciones del sevillano Antonio Velasco, autor de marchas ya plenamente integradas en la memoria sonora granadina como Cristo de los Favores o Consuelo Gitano.

Hoy, las marchas procesionales y las bandas que las interpretan han trascendido las fronteras locales para proyectarse por toda Andalucía y buena parte del país. Su calidad musical, la sensibilidad del público y una expansión sostenida han convertido este género en un símbolo identitario que sigue creciendo, renovándose y emocionando.