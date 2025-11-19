Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Banda de los Dolores tras el palio de Nuestra Señora de los Dolores IDEAL

La Banda de los Dolores rinde homenaje a los compositores granadinos en San Matías

Bajo la dirección de Antonio Linares, se ofrecerá un programa centrado en los nuevos compositores que han contribuido a renovar el lenguaje musical cofrade de la ciudad. Un viaje que une a Faus con López Carreño.

Álvaro de la Torre Araus

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:24

Comenta

La parroquia imperial de San Matías acogerá este sábado, 22 de noviembre, el concierto de entrada gratuita que la Banda de Música de Nuestra Señora ... de los Dolores ofrecerá a las 20.00 horas, dentro del programa de actividades culturales con motivo del Centenario de la Real Federación. Decana entre las formaciones granadinas y referente de la música procesional, la banda presentará un repertorio dedicado a los nuevos compositores locales, en un recorrido por la creación contemporánea que une tradición, identidad y renovación sonora en la ciudad.

