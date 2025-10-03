La banda de Armilla: 40 años educando a través de la música Este sábado, se conmemorará el XXV aniversario de la bendición de María Santísima del Mayor Dolor y de la peregrinación a Roma. La Madre Escolapia volverá a recorrer las calles de Granada y contará con el acompañamiento musical de la Banda de Armilla.

Álvaro de la Torre Araus Granada Viernes, 3 de octubre 2025, 10:25 | Actualizado 11:02h. Comenta Compartir

La Asociación Musical San Isidro de Armilla, fundada en 1985 por Antonio Adarve Chica y Manuel Jiménez, cumple este año 2025 su 40 aniversario, un hito que celebra cuatro décadas de esfuerzo, dedicación y amor por la música. A lo largo de estos años, ha demostrado un crecimiento incesante en prestigio, calidad y repertorio, convirtiéndose en un pilar fundamental de la vida musical granadina.

Este sábado, se conmemorará el XXV aniversario de la bendición de María Santísima del Mayor Dolor y de la peregrinación a Roma. Con tal ocasión, la Madre Escolapia volverá a recorrer las calles de Granada. El paso con el nuevo palio saldrá de San José de Calasanz a las 17:15 horas y contará con el acompañamiento musical de la Banda de Armilla. Una salida extraordinaria que une estos dos aniversarios fundamentales para entender la Semana Santa de hoy en Granada.

Detalles y partituras de la exposición del 40 Aniversario de la Banda IDEAL

La creación de la asociación, que hoy preside uno de sus primeros integrantes; Francisco Miguel Pérez Carmona, surgió como respuesta a un vacío cultural significativo en Armilla. «En los años 80, -nos cuenta el músico que más años lleva en la banda Enrique Adarve, la Asociación no solo se propuso fomentar la formación musical, sino también transmitir valores de convivencia y esfuerzo en la comunidad». Durante esa época, el movimiento costalero ayudó a muchos jóvenes a evitar las garras de la droga, y las bandas de música, como la San Isidro, ofrecieron también alternativas, proponiendo actividades sanas y educando a través de la música.

Desde sus humildes comienzos, la Asociación Musical San Isidro ha estado al servicio de la música en el municipio. Su compromiso y dedicación han sido constantes a lo largo de estas cuatro décadas. La banda ha tenido únicamente dos directores hasta la fecha: José María Sola, quien inició el proyecto con ilusión y escasos recursos, y José Melchor Perelló Lavilla, quien asumió el liderazgo en 1992.

La Escuela de Música ha jugado un papel crucial en la vitalidad y sostenimiento de la Asociación. Ofrece clases de Lenguaje Musical y de diversos instrumentos, incluyendo viento, cuerda y percusión

Los orígenes de la Asociación son entrañables y sencillos. Un grupo de amigos del colegio, motivados por la creación de una banda tras la efímera aparición de una escuela de música municipal, decidieron dar el paso para llenar un vacío que sentían en su entorno. Aunque al inicio no contaron con el apoyo necesario, la pasión y el compromiso de sus fundadores hicieron posible el crecimiento del proyecto. En contraste con localidades cercanas como Churriana, que ya contaban con bandas consolidadas.

Con motivo del cuadragésimo aniversario de la Asociación Musical la exposición «Suena AMSIA: 40 años de legado musical» muestra una rica colección de fotografías, vídeos, recuerdos y medallas que relatan la historia de la banda. La exposición se podrá visitar hasta el 15 de noviembre, en la Casa García de Viedma de Armilla

Un verdadero motor social

A lo largo de los años, la evolución de la Asociación Musical San Isidro ha sido notable. En sus primeras presentaciones, la falta de experiencia y recursos convertía cada actuación en un desafío. Sin embargo, gracias al esfuerzo constante de sus integrantes, la banda ha logrado consolidarse. Actualmente, cuenta con 110 músicos de diversas edades y mantiene una Escuela de Música que alberga aproximadamente a 200 alumnos.

La Escuela de Música ha jugado un papel crucial en la vitalidad y sostenimiento de la Asociación. Ofrece clases de Lenguaje Musical y de diversos instrumentos, incluyendo viento, cuerda y percusión. Este enfoque garantiza un flujo constante de nuevos talentos, promoviendo no solo habilidades musicales, sino también un sentido de comunidad entre los alumnos y sus familias. La música se convierte, así, en un vehículo para el aprendizaje y el desarrollo personal, fortaleciendo los lazos familiares y sociales.

El impacto de la Asociación va más allá de lo musical. Se ha convertido en un verdadero motor social, promoviendo la integración y enriqueciendo la vida de varias generaciones. Las bandas de música en España se consideran uno de los mayores patrimonios culturales, y la Asociación Musical San Isidro contribuye tanto al entretenimiento como a la formación integral de sus miembros.

Un lugar donde la música une a las personas

A lo largo de los años, la Asociación Musical San Isidro ha experimentado un proceso de evolución y profesionalización. Si bien en sus inicios la enseñanza musical se basaba en métodos tradicionales y rudimentarios, hoy la estructura educativa está mejor definida. La oferta incluye grupos para adultos, permitiendo que personas de todas las edades accedan a la música y, potencialmente, se integren en la banda.

La conexión entre generaciones es otro de los aspectos más destacados de la Asociación. A través de su rica historia, se ha creado una comunidad donde la música no solo se enseña, sino que también se vive. Los recuerdos compartidos entre músicos veteranos y nuevos talentos son la esencia de lo que representa la Asociación Musical San Isidro: un lugar donde la música une a las personas, construyendo lazos y creando memorias imborrables.

Con 40 años de historia, la Asociación Musical San Isidro de Armilla no solo celebra un legado musical, sino también una profunda conexión con Armilla y la Granada cofrade continuando su misión de enriquecer la vida de sus integrantes y propagar la cultura musical