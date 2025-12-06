Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El hermano mayor de la corporación, Jose Ortega, comunica personalmente a Camilo el nombramiento IDEAL

La Aurora honra la entrega y pasión cofrade de Camilo López Padial

Más de 50 años dedicados a la hermandad y a la Granada cofrade serán reconocidos este lunes con su nombramiento como Hermano Mayor Honorario

Álvaro de la Torre Araus

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:17

Comenta

Décadas de dedicación y amor por la hermandad de la Aurora llevarán a Camilo López Padial a recibir, este lunes 8 de diciembre, en la ... iglesia de Santa María de la Aurora y San Miguel, el máximo reconocimiento que una corporación cofrade puede otorgar: el nombramiento como Hermano Mayor Honorario. La decisión, tomada por unanimidad en el Cabildo de Hermanos celebrado en noviembre, refleja su compromiso y su profunda trayectoria en el mundo cofrade granadino. «Su ejemplo ha marcado el camino que hoy seguimos: un sendero construido sobre trabajo, esfuerzo y dedicación. Gracias a su constancia y amor por esta casa, hoy somos la hermandad que somos», señaló la corporación en su comunicado oficial.

