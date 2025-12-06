La Aurora honra la entrega y pasión cofrade de Camilo López Padial

Décadas de dedicación y amor por la hermandad de la Aurora llevarán a Camilo López Padial a recibir, este lunes 8 de diciembre, en la ... iglesia de Santa María de la Aurora y San Miguel, el máximo reconocimiento que una corporación cofrade puede otorgar: el nombramiento como Hermano Mayor Honorario. La decisión, tomada por unanimidad en el Cabildo de Hermanos celebrado en noviembre, refleja su compromiso y su profunda trayectoria en el mundo cofrade granadino. «Su ejemplo ha marcado el camino que hoy seguimos: un sendero construido sobre trabajo, esfuerzo y dedicación. Gracias a su constancia y amor por esta casa, hoy somos la hermandad que somos», señaló la corporación en su comunicado oficial.

Camilo ha enseñado, como fiscal, a abrir paso al palio blanco cada Jueves Santo en esos regresos mágicos. No se trata solo de cumplir horarios; lo hace con la delicadeza y el cariño que permiten a cada fiel sentir la cercanía de la Virgen de la Aurora. Su labor ha dejado una huella que forma parte tanto de la historia de la corporación albaicinera como de los cimientos de la Semana Santa granadina.

«El mundo necesita hermanos como él, capaces de transmitir la devoción y el amor por esta casa de generación en generación»

El reconocimiento se le comunicó personalmente en presencia del hermano mayor, José Ortega, durante la convivencia organizada por los Costaleros de la Aurora, 'Guapa'. Familiares, amigos y la Junta de Gobierno acompañaron a Camilo en un momento cargado de emoción y gratitud, donde recibió los honores que su entrega merecía, entre aplausos y muestras de afecto de quienes lo conocen desde hace décadas. Este lunes será el momento en que la Granada cofrade, junto a su Aurora, le dé las gracias y lo reconozca oficialmente como Hermano Mayor Honorario. La hermandad de la Aurora subraya que personas como Camilo son esenciales para mantener viva la fe y la tradición cofrade. «El mundo necesita hermanos como él, capaces de transmitir la devoción y el amor por esta casa de generación en generación», señalan desde la corporación.

Con este homenaje, Granada celebra a un cofrade ejemplar, un hombre cuya vida ha estado íntimamente ligada a la Virgen de la Aurora y al Señor del Perdón, iluminando con su entrega el camino de todos los miembros de esta histórica hermandad.

50 años en la Junta de Gobierno de la Aurora

Jesús Muros, antiguo hermano mayor de la Aurora y ex presidente de la Real Federación de Cofradías, recuerda a Camilo como un compañero inseparable, presente en los grandes hitos de su vida: desde los primeros pasos en la cofradía hasta los momentos más íntimos de sus familias.

«Difícil resumir a Camilo en palabras», confiesa Muros. «Lo conozco prácticamente desde niños y hemos compartido casi 50 años en la Junta de Gobierno de la Aurora, además de nuestras vidas personales. Bautizos, comuniones, bodas… ha sido una relación intensa, tanto cofrade como personal, a lo largo de más de media vida».

Entre las muchas anécdotas que guarda, hay un viaje a Málaga que recuerda con especial emoción: «Fuimos a ver cómo bordaban el manto nuevo de salida de la Virgen y descubrimos, para nuestra sorpresa, que por la nueva ley había que pagar el IVA. Con el presupuesto previsto, no había ni para la cola de pato. Íbamos en silencio en mi coche y, hasta mucho más allá de Las Pedrizas, no pudimos articular palabra. Fue un momento de asombro absoluto: una inversión enorme que de pronto parecía insuficiente para lo más básico del manto. Imagínate la cara que se nos quedó».

Pero la relación con Camilo va más allá de los retos de la hermandad. Muros evoca viajes a Sevilla, vía crucis, encuentros con orfebres y, sobre todo, interminables charlas acompañadas de una copa de vino. «Hemos hablado de todo: del trabajo, de la vida… conversaciones que permanecen en la memoria. Ha sido intenso y enriquecedor». «Desde jóvenes hasta que dejé de ser hermano mayor, compartimos Junta de Gobierno, decisiones, viajes e ilusiones… una vida entera compartida», subraya. «No es solo una relación cofrade; es una amistad profunda, que abarca casi toda nuestra existencia».

En sus palabras se percibe devoción, memoria histórica y la intensidad de un vínculo que trasciende la Semana Santa. Para Jesús Muros, la hermandad no es solo tradición: es comunidad, es familia y, sobre todo, es la certeza de haber compartido la vida con alguien que ha sido inseparable en cada paso del camino. El homenaje a Camilo López Padial será, sin duda, un momento para la memoria y el corazón de todos los que forman parte de la hermandad de la Aurora. Será la celebración de una vida dedicada con pasión, de un ejemplo de entrega que ilumina el presente y traza la senda para las futuras generaciones. En cada aplauso, en cada mirada emocionada, se sentirá el eco de los años compartidos, la fuerza de la devoción y la eternidad de la amistad cofrade.