Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Arzobispado reactiva el proceso electoral de la hermandad de la Alhambra

La Vicaría General del Arzobispado ha decidido reactivar los trámites tras estudiar y resolver las alegaciones presentadas. El Cabildo de elecciones será el 12 de diciembre y tendrá dos candidaturas

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:53

Comenta

El Arzobispado de Granada ha decidido reanudar el proceso de elección del nuevo Hermano Mayor de la Cofradía de Penitencia de Nuestra Señora de las ... Angustias Coronada de Santa María de la Alhambra, suspendido el pasado 16 de octubre de 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  2. 2 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  3. 3 Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado
  4. 4 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  5. 5 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  6. 6

    La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano
  7. 7 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  8. 8 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  9. 9 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  10. 10

    El misterio de los botones que cambian el color de los semáforos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Arzobispado reactiva el proceso electoral de la hermandad de la Alhambra

El Arzobispado reactiva el proceso electoral de la hermandad de la Alhambra