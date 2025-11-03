El Arzobispado reactiva el proceso electoral de la hermandad de la Alhambra

El Arzobispado de Granada ha decidido reanudar el proceso de elección del nuevo Hermano Mayor de la Cofradía de Penitencia de Nuestra Señora de las ... Angustias Coronada de Santa María de la Alhambra, suspendido el pasado 16 de octubre de 2025.

Tras estudiar las alegaciones presentadas a la decisión de paralización adoptada entonces por la Vicaría General, y una vez escuchado el parecer del delegado episcopal para Hermandades, Cofradías y Piedad Popular, la Archidiócesis ha resuelto reactivar el proceso electoral.

Según el comunicado oficial, se han validado las candidaturas de Roberto Martín Hernández y David Pastor Torrens, quienes concurrirán al cargo de Hermano Mayor. El Cabildo de elecciones se celebrará el viernes 12 de diciembre de 2025, a las 19:30 horas, en la sede de la corporación nazarena. El acto estará presidido por el delegado episcopal para Hermandades, Cofradías y Piedad Popular, José Gabriel Martín Rodríguez.