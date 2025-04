Arty, el cofrade con más estilo de Granada: «Soy un apasionado de la moda»

Ariel C. Rojas

Ángel Mengíbar Granada Domingo, 13 de abril 2025, 19:32

Chaqueta floreada, camisa negra, corbata fucsia, zapatos con brillantes... Son los elementos principales de la vestimenta de Arty, el cofrade con más estilo de Granada. «Soy un apasionado de la Semana Santa, pero lo me visto así para la ocasión. Me encanta la moda e intento marcar tendencia. Soy devoto del Rescate, pero también me gustan los Estudiantes o las Chías porque salen mis hijas», comenta a IDEAL.