Se apagarán las luces para el Silencio en Jueves Santo El Silencio, por la Carrera del Darro, con las luces apagadas. / FERMÍN RODRÍGUEZ Según ha avanzado el alcalde de Granada todas las calles que cruzará la popular cofradía estarán con la iluminación pública apagada FERNANDO ARGÜELLES Martes, 9 abril 2019, 15:20

El alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, aseguró el pasdo lunes en un programa radiofónico dedicado a la Semana Santa que este año la cofradía del Silencio podrá hacer todo su recorrido con las luces apagadas, una de las principales incógnitas que tenían los cofrades sobre la organización de los actos pasionistas de la próxima semana. Como se recordará, el pasado año fue muy criticada la decisión de no apagar el alumbrado público al paso de la cofradía del Silencio, como siempre había ocurrido desde la fundación de la cofradía en 1924. Hace un año solo se apagaron las luces en la Carrera del Darro, pero no en el resto del recorrido. Este año no será así, y todas las calles que cruzará la popular cofradía estarán con la iluminación pública apagada.

Esta era una petición de los cofrades, que incluso quedaba patente en el Pregón Oficial de la Semana Santa, al que asistía el propio alcalde de la ciudad. Anoche, Cuenca aseguraba ante los micrófonos del programa 'Ser Cofrade' que este año la totalidad del recorrido estará a oscuras.

También la edil responsable de Seguridad Ciudadana, Raquel Ruz, señalaba hace unos díasque desde el Ayuntamiento estarían pendientes de recibir indicaciones desde la Subdelegación del Gobierno relativas a las medidas a adoptar, pero que «nos deben notificar si existe algún tipo de peligro o alerta, y si es así pediremos saber de qué se trata concretamente antes de adoptar una decisión». Según la edil, si no exisitiera una amenaza o alerta concreta con un peligro real el alumbrado no se apagaría, algo que ahora ha confirmado el alcalde.

El propio Ayuntamiento, según la edil, había barajado en los últimos meses algunas posibilidades, como hacer que se apagaran exclusivamente las calles por las que fuera pasando el cortejo, y no las zonas colindantes como sucede habitualmente.