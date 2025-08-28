El Albaicín comienza el curso por todo lo alto con la Verbena de la Aurora Del 3 al 14 de septiembre, el Huerto del Carlos, la iglesia de Santa Maria de la Aurora y San Miguel y un sinfín de lugares del barrio se llenarán de vida, cultura y alegría

El cartel anunciador de este año es una obra cautivadora de Sergio Jiménez, hermano de la Hermandad

El Albaicín se prepara para dar la bienvenida a un nuevo curso con una de sus fiestas más esperadas, la Verbena de la Aurora y todos los actos y cultos en honor a la popularmente conocida como Patrona del barrio, María Santísima de la Aurora. Del 3 al 14 de septiembre, el Huerto del Carlos, la iglesia de Santa Maria de la Aurora y San Miguel y un sinfín de lugares del barrio se llenarán de vida, cultura y alegría, convirtiendo esta celebración en una propuesta cultural y de ocio magnífica que invita tanto a vecinos como a visitantes a disfrutar y compartir momentos inolvidables.

El programa presentado promete una agenda variada y emocionante, que abarca desde música en vivo y deliciosa gastronomía hasta talleres infantiles y cultos religiosos. Este esfuerzo busca no solo fortalecer la identidad del Albaicín, sino también mantener viva una tradición que une a todos en torno a la figura de la Virgen de la Aurora. Tal y como ha expresado Francis Almohalla, concejal de Participación Ciudadana, «La Verbena de la Aurora es un espacio de convivencia que abre sus puertas a todos los granadinos».

El cartel anunciador de este año es una obra cautivadora de Sergio Jiménez, hermano de la Hermandad y miembro de la Junta de Gobierno, que representa a la patrona del Albaicín con un manto adornado con los icónicos dibujos y colores de la cerámica de Fajalauza, evocando la rica herencia cultural de la ciudad. Esta representación visual no solo rinde homenaje a la tradiciones granadinas, sino que también refleja la belleza y singularidad del barrio, invitando a todos a participar en esta fiesta que resalta la unión y la solidaridad de la comunidad.

El inicio de las festividades será verdaderamente especial. El viernes 5 de septiembre, a las 18:30 horas, se dará paso a la apertura oficial de la verbena. La tarde será animada con una merienda y talleres infantiles, perfectos para disfrutar en familia. La música tomará protagonismo esa misma noche con las actuaciones de Paquito Carmona, conocido por su participación en La Voz, y el DJ Francis Romero, quienes estarán al mando de la pista hasta que el sol asome nuevamente. La atmósfera festiva promete ser electrizante y llena de energía.

El sábado 6, la diversión continuará a lo largo del día, con un enfoque especial en los más pequeños. Los juegos y actividades serán una constante, mientras que la cita gastronómica más esperada tendrá lugar a las 14:00 horas, donde los asistentes podrán degustar platos a precios populares. Este momento es esencial para cohesionar a la comunidad, fomentando un ambiente de camaradería que caracteriza a la verbena. Por la noche, el grupo Richi y Compañía amenizará la velada, culminando con la tradicional felicitación a la Virgen a la medianoche, donde fuegos artificiales y el canto de la Salve llenarán el cielo de color y melodía.

No obstante, la esencia religiosa de la celebración permanece intacta, destacando la importancia espiritual que esta fiesta tiene para el barrio. Desde el triduo en honor a María Santísima de la Aurora hasta la solemne eucaristía del domingo 7, cada acto se encuentra impregnado de devoción y respeto. El día 8, el templo abrirá sus puertas para que los fieles puedan venerar a la Virgen, cerrando así el ciclo de actividades religiosas que refuerzan los lazos comunitarios en torno a la fe. A las 20:00 tendrá lugar el tradicional repique general de capanas de todos los templos y conventos del barrio.

Finalmente, la celebración alcanzará su clímax el domingo 14 de septiembre con la tradicional salida procesional en Rosario de la Aurora. Acompañados por la Asociación de Campanilleros de Armilla, este evento simboliza la culminación de días de alegría y unidad, dejando un eco de esperanza y revitalización en el corazón del Albaicín.

Miércoles 3 septiembre

● 20:00 horas: Rezo del Santo Rosario.

● 20:30 horas: Primer día de Triduo a María Stma. de la Aurora.

Jueves 4 septiembre

● 20:00 horas: Rezo del Santo Rosario.

● 20:30 horas: Segundo día de Triduo a María Stma. de la Aurora.

● 21:30 horas: Exaltación a la Virgen de la Aurora a cargo de Javier Sierra Antequera.

Viernes 5 septiembre

● 18:30 horas: Apertura de la Verbena en el Huerto del Carlos.

● 18:30 horas: Merienda y talleres infantiles.

● 20:00 horas: Rezo del Santo Rosario.

● 20:30 horas: Tercer día de Triduo a María Stma. de la Aurora.

● 22:00 horas: Actuación de Paquito Carmona (La Voz).

● 23:30 horas: Fiesta con DJ Francis Romero.

Sábado 6 septiembre

● 12:00 horas: Actividades infantiles.

● 14:00 horas: Comida a precios populares.

● 17:00 horas: Actuación del DJ Murchas.

● 22:00 horas: Actuación del grupo Richi y Compañía.

● 00:00 horas: Felicitación a María Stma. de la Aurora con quema de bengalas, fuegos artificiales y canto de la Salve.

● 00:15 horas: Continuación de la fiesta con Richi y Compañía y DJ Francis Romero.

Domingo 7 septiembre

● 19:30 horas: Rezo del Santo Rosario.

● 20:00 horas: Solemne eucaristía en honor a María Stma. de la Aurora.

Lunes 8 septiembre

● De 11:00 a 20:00 horas: Apertura del templo para la veneración.

● 19:30 horas: Presentación de la nueva saya a cargo de Carlos A. Marcos.

● 20:00 horas: Rezo en honor a María Stma. de la Aurora.

● 20:00 horas: Repique general de campanas en los templos del Albaicín.

Domingo 14 septiembre

● 09:00 horas: Rosario de la Aurora y salida procesional de María Stma. de la Aurora acompañada por la Asociación de Campanilleros de Armilla. Al término, celebración de la eucaristía.

