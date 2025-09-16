El Albaicín celebró a su Vírgen de los Dolores en San Pedro y San Pablo

Álvaro de la Torre Araus Granada Martes, 16 de septiembre 2025, 14:27 | Actualizado 14:36h. Comenta Compartir

Cada 15 de septiembre, el bajo Albaicín se llena de fervor al conmemorar la festividad de Nuestra Señora de los Dolores. Esta celebración no solo marca el inicio del nuevo curso para la hermandad de Dolores, sino que también representa un momento de unión y alegría para fieles y devotos que se congregaron en la iglesia de San Pedro y San Pablo durante toda la jornada de ayer

El día comenzó con el emotivo acto del Besamanos, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de rendir homenaje a la Virgen, obra del escultor granadino Aurelio López Azaustre. Nuestra Señora de los Dolores portaba una saya bordada en oro sobre tisú de plata salida del taller del bordador granadino José Manuel Martínez Hurtado. La misma saya es una reestructuración y enriquecimiento de una saya anterior con la que procesionaba y su enriquecimiento es resultado del proyecto solidario «revístete de amor» en el que los donativos financiaron la saya y un proyecto solidario para «vestir» a gente sin recursos de la ciudad. Además, la Imagen lució, el manto de salida, con su carecterístico y personal color salmón, en conmemoración de los 85 años de su primera Estación de Penitencia

La Virgen de los Dolores en su altar para el Besamanos Cristina Bueno

La Virgen lucíó el característico peto granadino, estrenado el pasado Lunes Santo, elaborado en los talleres de costura y bordado de la propia cofradía. Este peto presenta exquisitos bordados de finales del siglo XIX y resalta un corazón de vidrio soplado, que alberga una circonita en su interior, junto a otras joyas de plata pertenecientes al ajuar de la Virgen.«El altar estuvo compuesto por tres paños de cera a cada lado de la imagen, rematados en la parte superior por brazos de luz de madera policromada y dorada. Enmarcando la imagen, el antiguo techo de palio, de damasco salmón con bordados en hilo de plata y sedas, aporta un toque solemne» afirma el albacea, Alejandro Vilchez Iglesias. Las antiguas bambalinas del paso de palio conformaban el frente del altar, donde la Virgen se elevaba sobre su peana «de los espejos», característica de la tradición granadina. En cuanto al arreglo floral, este incluyó frutos de rosal, Anastasias, orquídeas, mini calas, rosa de Ecuador y rosa de pitimini en tonos ocres, rosas y malvas.

Una felicitación cargada de emoción

Como es habitual, la celebración coincide con la Ofrenda a la Patrona de Granada, lo que no impidió que numerosos devotos dedicaran unos momentos a estar con la Dolorosa albaicinera, generando un clima de recogimiento y devoción. Al finalizar el Besamanos, se llevó a cabo la Solemne Eucaristía, presidida por el párroco y consiliario Gabriel Martín Rodríguez. Durante su intervención, el párroco ofreció palabras cercanas y afectuosas que resonaron entre los asistentes.

Uno de los momentos más significativos de la celebración fue la felicitación a la Virgen, a cargo de Alicia Martín Fernández, vocal de comunicación y camarera de la corporación del Lunes Santo. Las emocionantes palabras que pronunció tocaron los corazones de todos los presentes. «El texto nos emocionó a todos. Ha sido muy emotivo», ha afirmado a IDEAL la hermana mayor Amalia Tristán, quien también destacó que cada año esta felicitación se publica en la revista de Cuaresma de la cofradía, subrayando la relevancia de compartir este acto cargado de simbolismo para los hermanos

A lo largo de todo el día, los devotos llevaron a cabo una ofrenda floral y de luz ante la Virgen de los Dolores, como símbolo de cariño y respeto hacia ella. La celebración también incluyó un aspecto solidario, donde los asistentes aportaron Material Escolar que será destinado a la Casa Hogar Madre Teresa y a otros colectivos necesitados. Esta iniciativa resalta el compromiso de la comunidad con quienes enfrentan dificultades, integrando la esencia de solidaridad en esta festividad. La capacidad de la hermandad de combinar la devoción con acciones concretas de ayuda social es un rasgo característico de la hermandad

Cabe destacar que la bella Dolorosa, fue incorporada al culto y bendecida en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, bajo la supervisión del Vicario General del Arzobispado, Paulino Cobo González. Este momento fue significativo, ya que simboliza la continuidad de la tradición y el fervor que la comunidad granadina siente hacia la advocación de los Dolores.

