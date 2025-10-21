La Agrupación Musical de la Estrella acompañará al Señor del Trabajo el Lunes Santo La Banda de la Estrella acompañó en algunas de sus primeras salidas a la Virgen de la Luz por las calles del Zaidín. El hermano mayor y su Junta de Gobierno ha expresado en un comunicado su más sincero agradecimiento a la Agrupación Musical Nuestra Señora de las Angustias de Alcalá la Real

Álvaro de la Torre Araus Granada Martes, 21 de octubre 2025, 11:53

La hermandad del Trabajo y la Luz ha llevado a cabo la firma del contrato con la Agrupación Musical María Santísima de la Estrella, que se encargará de acompañar al Santísimo Cristo del Trabajo el próximo Lunes Santo de 2026. Este acuerdo representa un paso significativo, impulsado por la junta de gobierno liderada por Ángel Aguilera, que busca potenciar el estilo y la elegancia que tiene en el andar de la cuadrilla de costaleras del Santísimo Cristo del Trabajo.

La Agrupación Musical María Santísima de la Estrella es bien conocida entre los cofrades granadinos, quienes la apodan cariñosamente «la Decana», gracias a su vasta experiencia y a la admiración que ha cosechado a lo largo de los años. Tras tres años de vinculación y momentos inolvidables compartidos, la banda anunció la finalización de su contrato con la hermandad de la Sagrada Cena y la Virgen del Amor de Puente Genil. El hermano mayor y su Junta de Gobierno ha expresado en un comunicado su más sincero agradecimiento a la Agrupación Musical Nuestra Señora de las Angustias de Alcalá la Real, quien ha estado al lado del Santísimo Cristo del Trabajo y «ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de la hermandad, convirtiéndose en la undécima trabajadera».

La Hermandad de Nuestra Señora de la Luz, fundada en el Zaidín en abril de 1985 y con estatutos aprobados el 14 de febrero de 1990, surgió en un contexto de creciente devoción cofrade en Granada. Muchos de sus miembros provenían de zonas emblemáticas como el Albaicín y el Realejo, lo que propició que la corporación de la calle Apolinario tuviera algunas rasgos albaicineros.

La primera salida procesional de la Virgen de la Luz tuvo lugar el 29 de marzo de 1986. Cabe destacar que esta advocación ya existía en la ciudad, con una imagen de Nuestra Señora de la Luz venerada en la iglesia de San Luis de los Franceses, posiblemente ligada a la antigua hermandad del Santo Cristo de la Luz. Lamentablemente, un incendio destruyó tanto el templo como ambas imágenes, dejando un vacío significativo en la tradición cofrade.

La Banda de la Estrella, acompañó algunas de las primeras salidas de la Virgen de la Luz

En los inicios de la Hermandad, la música desempeñó un papel crucial. La Agrupación Musical María Santísima de la Estrella, entonces conocida como Banda de la Estrella, acompañó algunas de las primeras salidas de la Virgen de la Luz. Fundada en septiembre de 1979 bajo la cofradía de la Estrella, esta agrupación fue pionera en la innovación del estilo musical de la Semana Santa granadina. En 1986, se impulsó su transformación a agrupación musical, un concepto novedoso en Granada, y el 8 de diciembre de 1987 realizó su primera actuación bajo este nuevo formato, marcando un hito en la evolución de la música cofrade de la ciudad.

Por otro lado, el Santísimo Cristo del Trabajo se encuentra retirado del culto desde el 26 de junio para someterse a un proceso de restauración que prograsa adecuadamente a cargo del hermano Juan Manuel Pérez Muñoz. Se estima que los trabajos durarán aproximadamente seis meses, con la expectativa de que la imagen regrese al culto antes de la próxima Cuaresma, un momento muy esperado por sus devotos.