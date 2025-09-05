La agenda cofrade del primer fin de semana de septiembre Nuestras hermandades y cofradías retoman sus actividades tras el receso veraniego. Este año, la agenda se presenta llena de eventos devocionales y celebraciones culturales

Álvaro de la Torre Araus Granada Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:58 | Actualizado 15:30h. Comenta Compartir

El primer fin de semana de septiembre nuestras hermandades y cofradías retoman sus actividades tras el receso veraniego. Este año, la agenda se presenta llena de eventos devocionales y celebraciones.

La hermandad de la Sagrada Lanzada celebra el primer día del Solemne Triduo en honor a María Santísima de la Caridad, que tendrá lugar en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores a las 19:30 horas. Este evento contará con la exposición del Santísimo y la celebración de la Eucaristía, presidida por Javier Sabio Sánchez, quien ocupará la Sagrada Cátedra. Simultáneamente, a las 19:45 horas, se llevarán a cabo cultos en honor a Nuestra Señora de las Angustias, Patrona de Granada, con la participación del Colegio de Farmacéuticos de Granada.

Antes de estos actos religiosos, a las 18:30 horas se inaugurará la Verbena de la Aurora en el Huerto del Carlos, donde se ofrecerá una merienda infantil para los más pequeños. La jornada culminará con la actuación de Paquito Carmano en el mismo escenario, programada para las 22:00 horas.

A las 18:45 horas, tendrá lugar la presentación de los niños a Nuestra Señora de la Salud en la Iglesia de María Auxiliadora, seguida del segundo día del Solemne Triduo en honor a esta Virgen a las 19:30 horas. Finalmente, a las 20:30 horas, se celebrará el tercer día del Triduo en honor a María Santísima de la Aurora en la iglesia de Santa María de la Aurora y San Miguel, presidido por el consiliario Miguel Teruel.

La presentación de los actos del Centenario de la cofradía del Señor de la Humildad y Soledad de Nuestra Señora será a las 19:00 horas en el Salón de Plenos Municipal a cargo de los hermanos de la cofradía y del grupo joven, Cristina Ruiz, Carlota Díaz y Fernando Calero. Acompañará el acto Jesús Zurita, artista encargado de ilustrar el cartel conmemorativo y Bruno Halcón, encargado de realizar el diploma conmemorativo de esta efeméride.

Sábado, 6 de septiembre

La jornada festiva comienza con la tradicional Verbena de la Aurora, que tendrá lugar durante todo el día en el Huerto del Carlos. Este evento contará con una variada programación diseñada para el disfrute de todos los asistentes.

A las 19:30 horas, los fieles se congregarán para el rezo del Santo Rosario, seguido del tercer día del Triduo en honor a Nuestra Señora de la Salud, que se celebrará en la iglesia de María Auxiliadora del Zaidín. La ceremonia será presidida por Juan Francisco Huertas Carretero SDB y contará con la participación especial del Centro Juvenil Salesiano, así como del Coro Alcaicería y Santa Cecilia, quienes animarán la eucaristía que dará inicio a las 20:30 horas.

Por otro lado, en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, se llevará a cabo el segundo día del Solemne Triduo en honor a María Santísima de la Caridad. A las 19:30 horas, se realizará la Exposición del Santísimo y la Eucaristía, bajo la dirección de Cristóbal Sánchez Liñán.

Finalmente, la celebración del sábado cerrará de manera espectacular con la felicitación a María Santísima de la Aurora. A las 00:00 horas, los asistentes disfrutarán de fuegos artificiales, quema de bengalas y el emotivo canto de la Salve en Santa María de la Aurora y San Miguel.

Domingo, 7 de septiembre

A las 13:00 horas, en la Iglesia de María Auxiliadora, se celebrará la Función Principal del Instituto en honor a Nuestra Señora de la Salud, bajo la dirección de Juan Francisco Huertas Carretero SDB. Este evento es una ocasión especial para rendir homenaje a la comunidad salesiana y a su compromiso con la fe.

Más tarde, a las 19:30 horas, en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, se llevará a cabo el tercer día del Solemne Triduo en honor a María Santísima de la Caridad, que incluirá la Exposición del Santísimo y Eucaristía, presidida por Juan Carlos Hidalgo Zúñiga. Además, a esa misma hora, también se realizará el rezo del Santo Rosario y la Solemne eucaristía en honor a María Stma. de la Aurora, donde se procederá a la jura de Cargos de la nueva Junta de Gobierno. Estas actividades ofrecen una valiosa oportunidad para fortalecer la comunidad y la espiritualidad entre los fieles.

A las 21:00 horas, la Basílica Patronal acogerá un emotivo acto en honor a la Stma. Virgen de las Angustias. El periodista de Canal Sur, Fernando Díaz de la Guardia, pronunciará la exaltación, un discurso que promete honrar la devoción y el profundo sentimiento que esta imagen sagrada despierta.

Posteriormente, se llevará a cabo la entrega de los premios «Amparo de la Ciudad», reconocimientos otorgados a diversas entidades sociales y benéficas. Entre los galardonados se encuentran el equipo de Protección Civil, la «Casa de la Esperanza» de la hermandad de Jesús del Gran Poder y Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada, así como a nuestro compañero Jorge Martínez Garzón, por su destacada labor informativa y entrega a la Granada cofrade

Temas

Granada