La agenda cofrade en Granada para el tercer fin de semana de septiembre La cofradía del Rescate inaugura la exposición conmemorativa 'Deus Charitas Est', en el Palacio de los Condes de Gabia. El sábado, la hermandad del Despojado organiza en el Centro Cívico Marqués de Mondéjar la 'Velá del Dulce Nombre'.

La agenda cofrade en Granada para el tercer fin de semana de septiembre está repleta de actividades. Destaca la exposición del centenario del Rescate, que atraerá a numerosos visitantes. Además, se llevará a cabo la tradicional Velá del Dulce Nombre, un evento siempre exitoso en la ciudad. Los preparativos para la extraordinaria del Mayor Dolor avanzan con buen ritmo, mientras las vocalías de Caridad continúan recogiendo material escolar y la logística para los puestos de tortas de la Virgen opera a pleno rendimiento para tener todo listo.

19 de septiembre Viernes

-Inauguración de la exposición «Deus Cáritas est: Rescate»

La cofradía del Rescate inaugura la exposición conmemorativa 'Deus Charitas Est', en el Palacio de los Condes de Gabia, a las 20:00 horas. La muestra, que se podrá visitar hasta el 4 de octubre de 2025, celebra el primer centenario de la cofradía, ofreciendo una reflexión sobre la belleza y la historia atesorada bajo la dirección de Miguel Córdoba Salmerón y Mateo Arias Romero.

- Recepción y entrega de reconocimientos

A colaboradores del XXV Aniversario de la Coronación Canónica de Santa María de la Alhambra. A las 20:30, en la Casa de Hermandad, calle Doctor Jiménez Díaz, 1.

- Traslado del Cristo de la Misericordia

A partir de las 19:00 horas, la imagen del Cristo de la Misericordia, la espectacular réplica de la obra original de José de Mora, creada por Antonio Barbero en 1975, será llevada en andas desde la parroquia de San José hasta la Catedral. El recorrido se realizará por las calles San José, Grifos de San José, Cuesta de San Gregorio, Plaza de San Gregorio, Calderería Nueva, Calderería Vieja, Placeta de San Gil, Almireceros, Gran Vía de Colón, Oficios, Plaza Alonso Cano, Plaza de las Pasiegas, Catedral.

- Reparto de tarjetas de sitio

La hermandad de los Ferroviarios comienza con el reparto de tarjetas de sitio en la Casa de Hermandad en la parroquia de San Juan de Letrán para la salida triunfal y de gloria de Nuestra Señora del Amor y el Trabajo el 4 de actubre. El horario será desde las 17:30 hasta las 21:00 horas.

20 de septiembre Sábado

- Tradicional Velá del Dulce Nombre

Organizada por la hermandad del Despojado, tendrá lugar desde las 13:00 hasta las 23:00 horas en el Centro Cívico Marqués de Mondéjar (Barrio Fígares). Disfruta de buen ambiente, comida, bebidas y una deliciosa paella. Actuación musical por el grupo 'El Real' a las 19:00 horas.

- Retirada de papeletas de sitio para la extraordinaria de María Santísima del Mayor Dolor e igualá

El reparto se realizará el sábado 20 de septiembre en la Casa Parroquial, de 10:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas. A las 16:30 horas, en la parroquia de San José de Calasanz, se convocará a las cuadrillas de la hermandad y costaleros que portaron a la Reina de Roma en su última procesión. Es imprescindible acudir con zapatillas de salida (de color negro), faja y costal para un breve ensayo.

- Celebración de la Solemne Función de San Mateo

En honor al Muy Antiguo y Milagroso Señor de las Tres Caídas, tendrá lugar a las 19:00 horas en la iglesia del Monasterio de Santa Isabel La Real, presidida por Fray Antonio Bueno Espinar, O.P. Durante esta celebración se llevará a cabo el acto público de proclamación de fe y jura de cargos del Hermano Mayor junto a los miembros de su nueva Junta de Gobierno.

Hasta el 26 de septiembre Solemne Novena en Honor a Nuestra Señora de las Angustias Coronada

La Hermandad de la Virgen de las Angustias de Granada está celebrando estos días la Solemne Novena en honor a la Patrona de Granada y su Archidiócesis, que se llevará a cabo hasta el 26 de septiembre en la Basílica Patronal. Las celebraciones comenzarán cada día a las 20:00 horas y cada jornada concluirá con el emotivo rezo de la Salve.