La agenda cofrade en Granada del segundo fin de semana de septiembre La Virgen de la Caridad saldrá en Via Lucis por las calles del Zaidín. Una agenda completa por la festividad de la Exaltación de la Cruz y la cercanía de la Festividad de los Dolores de la Virgen

Segundo fin de semana de septiembre en el que tendremos actos con carácter extraordinario en las hermandad de la Humildad. La Virgen de la Caridad saldrá en Via Lucis por las calles del Zaidín. Una agenda completa por la festividad de la Exaltación de la Cruz y la cercanía de la Festividad de los Dolores de la Virgen que este viernes tiene prevesto varias citas

- En la parroquia de San Emilio, a las 20:30 horas, se llevará a cabo una Función Solemne en honor al Santo y Dulce Nombre de María. Durante esta ceremonia, se realizará el juramento y toma de posesión de la nueva junta de gobierno, la cual estará encabezada por el Hermano Mayor José Espinel Calderón. El Rvdo. P. D. Wieslaw Marek Susz Moraniec, párroco de San Emilio y Director Espiritual de la Hermandad, ocupará la Sagrada Cátedra, aportando un sentido de solemnidad y conexión espiritual al acto.

- Los actos continúan con el primer día del triduo en honor a María Santísima del Mayor Dolor, que tendrá lugar en la parroquia de San José de Calasanz a las 20:00 horas, presidido por el sacerdote José López López.

- A las 20:00 horas, coincidiendo con el primer día de cultos en honor a la Virgen de la Soledad, se celebrará la Eucaristía inaugural del centenario de la Cofradía del Señor de la Humildad en la iglesia de Santa Cruz «La Real». Este acto marcará un hito significativo en la historia de la cofradía, destacando su labor y tradición a lo largo de los últimos 100 años

- Por último, se llevará a cabo una igualá de hermanas en Santa María de la Aurora y San Miguel a las 21:30 horas para portar a la Virgen de la Aurora durante su rosario por el Albaicín.

13 de septiembre Sábado

- Vía Lucis con la imagen de María Santísima de la Caridad, que recorrerá las calles del Zaidín por la feligresía. La salida tendrá lugar a las 18:00 horas desde la sede canónica de la corporación, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, y contará con el acompañamiento musical de Granamusic. La llegada al templo está prevista en torno a las 20:00 horas. El itinerario establecido es el siguiente: Salida del Templo (18:00 h), Avenida Fernando de los Ríos, Calle Escultor López Azaústre, Avenida de Cádiz, Avenida de Barcelona, Calle Motril, Calle Loja, Calle Escultor López Azaústre, Avenida Fernando de los Ríos y regreso al Templo (20:00 h).

- Triduo en honor a María Santísima del Mayor Dolor que se llevará a cabo a las 20:00 horas en la parroquia de San José de Calasanz.

- Triduo en honor a la Soledad de Nuestra Señora que se llevará a cabo a las 20:00 horas en la iglesia de Santa Cruz «La Real»

- Triduo en honor a Nuestra Señora de la Soledad en el Calvario que se llevará a cabo a las 19:00 horas en la parroquia de San Gil y Santa Ana

14 de septiembre Domingo

- Rosario de la Aurora de la Virgen de la Aurora por las estrechas calles del Albaicín desde las 09:00 de la mañana. El recorrido será el siguiente: Plaza San Miguel Bajo, C/ Carril de la Lona, C/ Cuesta Alhacaba, Plaza Larga, C/ Panaderos, donde se realizará una visita a la Plaza del Salvador, seguido de la Placeta de Abad, C/ Carril de las Tomasas, C/ Callejón de las Tomasas, Camino Nuevo de San Nicolás, C/ Santa Isabel la Real y regreso a Plaza San Miguel Bajo e Iglesia. La procesión estará acompañada por los sones de los Campanilleros de Armilla. Además, se celebrará una Eucaristía y se presentará el diseño de la nueva saya, ofrecida por el Cuerpo de Costaleros de María Santísima de la Aurora en con motivo del 50º Aniversario fundacional de la Cuadrilla, a cargo de Álvaro Abril.

- La hermandad del Santo Vía Crucis celebra cultos en honor a María Santísima de las Lágrimas. La Eucaristía comenzará a las 11:15 horas, presidida por Manuel García Gálvez en la iglesia de San Juan de los Reyes

- Eucaristía solemne en honor a María Stma. de las Maravillas a las 11:00 de la mañana, en la que se realizará la Jura de Reglas por parte de la nueva Junta de Gobierno, presidida por su hermana mayor, María del Carmen Capilla. Tras la misa, la Sagrada Imagen estará expuesta a la veneración de los fieles en un devoto besamanos hasta las 19:00h. Se invita a los asistentes a participar en una ofrenda solidaria de material escolar, que será destinada a la Escuela Hogar Madre Teresa del Albaicín, fomentando así la ayuda a quienes más lo necesitan.

- A las 12:00 horas en la parroquia de San Cecilio en comunidad con la hermandad de los Favores tendrá lugar la Exaltación de la Santa Cruz con Eucaristía y al término ofrenda floral a la imagen pétrea del Cristo de los Favores en el Campo del Principe

- Triduo en honor a la Soledad de Nuestra Señora que se llevará a cabo a las 13:00 horas en la iglesia de Santa Cruz «La Real»

- Devoto Besamanos a la Virgen de la Amargura con horario ininterrumpido de 11:45 a 20:30 horas en las Comendadoras de Santiago, el rezo del Ángelus será 12:00 horas. Por la tarde tendrán lugar las meditaciones ante María Santísima de la Amargura Coronada a cargo de Ángel Henares Maldonado desde las 19:00 horas. La capilla musical Ángel del Señor acompañará la meditación.

- Triduo en honor a Nuestra Señora de la Soledad en el Calvario que se llevará a cabo a las 19:00 horas en la parroquia de San Gil y Santa Ana

- Triduo en honor a María Santísima del Mayor Dolor que se llevará a cabo a las 20:00 horas en la parroquia de San José de Calasanz.

- A las 20:30 horas, un año más, en la capilla del Santísimo Cristo de San Agustín, el Ayuntamiento de la ciudad renovará el voto de Acción de Gracias al Protector de Granada. Este año no tendrá lugar el tradicional desfile de la corporación con motivo del corte de la calle San Antón por obras.

- A las 20:30 horas, se celebrará una Santa Misa en la iglesia Imperial de San Matías para conmemorar el LXVI aniversario fundacional de la Hermandad de la Penas. Al finalizar, se llevará a cabo la bendición e inauguración de la capilla-museo, donde se exhibirán los enseres de la Hermandad.