Una acción del partido en la que Del Amo controla el esférico rodeado de adversarios. Miranda López / Real Jaén CF

Un valioso punto para empezar

El Real Jaén destiló un encuentro serio que le sirvió para empatar en el feudo de un Lorca Deportiva que destiló un partido muy físico

José A. Gutiérrez

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:34

Tras ocho años en el infierno de la quinta categoría del fútbol nacional, el Real Jaén debutó en Segunda Federación sumando un punto que debe ... servir para multiplicar la confianza del bloque de Manolo Herrero, al que todavía, lógicamente, le faltan kilómetros de rodaje y desenterrar el instinto de sus peloteros con clase.

