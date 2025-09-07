Un valioso punto para empezar

Tras ocho años en el infierno de la quinta categoría del fútbol nacional, el Real Jaén debutó en Segunda Federación sumando un punto que debe ... servir para multiplicar la confianza del bloque de Manolo Herrero, al que todavía, lógicamente, le faltan kilómetros de rodaje y desenterrar el instinto de sus peloteros con clase.

El Real Jaén fue el primero en pisar el área rival. A los tres minutos, Óscar Lozano puso en juego una falta y el remate de Agus Alonso se perdió por encima del larguero. Una acción invalidada por fuera de juego.

Rígido corsé táctico de inicio, evitando cometer errores que penalizan en una categoría muy competitiva e igualada. Y respeto, en ambas escuadras.

Camino del minuto diez, el Lorca dio el primer aviso. Naranjo no acertó a rematar con precisión y facilitó el despeje al meta visitante Rabanillo. La jugada tuvo su origen en un error, entre Adri y los centrales, a la hora de sacar el esférico desde atrás. Y en la siguiente acción, Peque pudo abrir el marcador en una contra eléctrica que acabó anulando Rabanillo, héroe jienense.

El Real Jaén no se encontraba cómodo en el partido. El esférico, para los blancos, parecía una piedra que había que empujar colina arriba. El CFLorca Deportiva, por el contrario, hacía sencillo lo que para los blancos se antojaba imposible.

En el minuto 26, Willy se resbaló, en el momento de impactar el balón, con todo a su favor. Pudo ser el primero. El Real Jaén seguía quemando vidas y jugando con fuego.

Un encuentro entre dos debutantes en la categoría, en el que lo primero que había que domar eran los nervios. Los locales supieron simplificar el juego. Destilando un fútbol mucho más digerible y ganando, conforme pasaban los minutos, confianza.

Superada la primera media hora de juego el Real Jaén dio la sensación de haberse liberado de algo de angustia. Un pesado equipaje redimido por la innegable calidad de Óscar Lozano. Por sus botas llegaron las primeras acciones ofensivas jienenses.

Fran Tafalla salvó la mejor ocasión del duelo enviando el balón a córner en el minuto 38. Adri habilitó a Mario Martos que, en lugar de finalizar, decidió asistir a Agus Alonso, su disparo lo interceptó el defensa central sub 23 oriolano.

En la recta final del primer round, Rabanillo destiló reflejos felinos para evitar que la pelota se introdujera en su portería.

Los locales, dirigidos por Sebas López, afrontaron el duelo con la única baja del centrocampista Juanma Acevedo, que continúa arrastrando molestias. En las filas jienenses tres bajas: Javi Moyano, Mauro y Moha.

Un centenar de aficionados desplazados de tierras jienenses se dio cita en el estadio Francisco Artés Carrasco, con un césped en muy buen estado.

Segundo round

El encuentro se reanudó sin cambios en ambas escuadras. Ycon Rabanillo salvando el primer tanto local con una parada de mucho mérito ante Willy. Una mano salvadora abajo en el minuto 51.

Respondió el Real Jaén con una acción en la que Mario Martos entró por banda derecha y conectó con un Agus Alonso que se topó con el acierto de Ernestas para negarle el cero a uno.

Los cambios para refrescar ideas sentaron peor a un Real Jaén que volvió a ser dominado por el Lorca. El disparo desde la frontal de Gabri López se marchó desviado.

En la recta final del choque no hubo ocasiones claras de gol. Ambos conjuntos prefirieron no arriesgar el punto trabajado desde el inicio.